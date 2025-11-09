Padres y tutores ya pueden consultar resultados del programa “Vive Saludable, Vive Feliz”: SEPE

La Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE–USET) informaron que ya se encuentran disponibles los diagnósticos médicos del programa nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, aplicado a 31 mil 374 estudiantes de educación básica en la entidad. Este programa tiene como objetivo fortalecer el bienestar integral de la niñez mediante acciones de salud, nutrición y prevención.

El titular de la SEPE–USET, Homero Meneses Hernández, a través de las redes sociales de la secretaría, explicó que madres, padres y tutores pueden consultar los resultados en la plataforma o directamente en las direcciones de los centros escolares. “La información es clara, en los diagnósticos les especificará si sus hijos tienen o no algún problema de salud”, puntualiza el comunicado.

Asimismo, destacó que con base en los resultados podrán acceder a servicios de atención médica, nutricional y visual sin costo alguno. “De ser así podrán acudir a las clínicas que el documento señala para atención médica y entrega de lentes, lo cual será completamente gratuito, únicamente presentando el diagnóstico”, explica.

El programa “Vive Saludable, Vive Feliz” es una estrategia impulsada por el gobierno de México que busca garantizar el bienestar físico y emocional de niñas, niños y adolescentes, fomentando una sana alimentación, la salud bucal y la detección temprana de problemas visuales.

Las valoraciones fueron realizadas por brigadas conformadas por personal de la Secretaría de Salud, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) y la SEPE–USET, quienes recorrieron planteles de todo el estado para levantar los censos médicos correspondientes.

El comunicado señala que las instituciones que ya fueron censadas pueden acceder a los resultados de inmediato y proceder a la atención sin necesidad de cita previa. En caso de detectarse disminución de agudeza visual, el documento otorgará un plazo de 90 días para acudir al lugar indicado y recibir los lentes.

Meneses Hernández reiteró que el seguimiento médico derivado de estos diagnósticos forma parte del compromiso estatal con la salud escolar. “Queremos que las familias tlaxcaltecas cuenten con herramientas y servicios gratuitos que les permitan atender de manera oportuna los problemas de salud detectados”, afirmó.

Finalmente, la SEPE–USET exhortó a la comunidad educativa a consultar los resultados lo antes posible y aprovechar los beneficios que brinda el programa, reafirmando su compromiso con la educación y el bienestar integral de la niñez tlaxcalteca.