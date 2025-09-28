Padres de familia deben registrar a sus hijos a la beca Rita Cetina antes del 30 de septiembre

El coordinador estatal de las Becas Benito Juárez, Moctezuma Bautista Vásquez, llamó a padres, madres y tutores de estudiantes de secundaria en Tlaxcala para que afilien a sus hijos a la beca universal Rita Cetina, cuyo registro cierra este martes 30 de septiembre. La convocatoria busca garantizar el acceso a un apoyo económico que fortalezca la permanencia escolar de adolescentes en todo el país.

“Estamos muy contentos de que llegue la beca Rita Cetina a todos los jóvenes de nivel secundaria, de todo el país. Aquí en Tlaxcala no es la excepción”, expresó Bautista Vásquez.

El registro, explicó, debe realizarlo directamente el padre, madre o tutor, ya que será a la persona responsable a quien se entregue el medio de pago. “Se deben de registrar los papás, papá, mamá o tutor del niño o niña que esté estudiando que pasó a secundaria”, puntualizó.

Para iniciar el trámite es necesario contar con una Cuenta Llave, disponible en www.llave.gob.mx, y posteriormente acceder al portal www.becarritacetina.gob.mx. Una vez dentro, los solicitantes deberán llenar el formulario y adjuntar la documentación requerida.

Entre los documentos indispensables se encuentran: INE vigente del tutor, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, CURP certificado, la clave de la escuela (CCT), así como un correo electrónico y número de teléfono de celular activos. “Es importante que el CURP lo tengan certificado, ya que muchos trámites se han truncado derivado de que no contamos con ello”, advirtió el funcionario.

Ante dudas que puedan llegar a tener los tutores, señaló que en Tlaxcala están los 14 Centros de Atención de Becas para el Bienestar instalados en municipios como Zacatelco, Huamantla, Chiautempan, Calpulalpan, entre otros, donde pueden acercarse. Bautista insistió en que lo más recomendable es hacerlo desde casa, a través de una computadora con buena conexión a internet.

“Hay celulares que no permiten un adecuado flujo del proceso del registro, por eso hacemos énfasis en que lo realicen en computadora, con calma, con todos los documentos a la mano”, sugirió.

Hasta el momento, la entidad reporta un avance del 45 por ciento, equivalente a poco más de 12 mil estudiantes registrados. “Nuestra meta en Rita Cetina son 24 mil 417 nuevos ingresos a esta beca”, precisó el coordinador.

Recordó que no habrá prórrogas ni etapas extemporáneas, por lo que los tutores deben cumplir dentro del plazo establecido. “De momento no hay ningún tipo de prórroga, hay que ser muy puntuales”, aclaró.

Asimismo, señaló que en lo que va del proceso, se han realizado 55 asambleas informativas en distintas escuelas del estado, con el respaldo de la Coordinación Nacional de Becas. “También nos apoyó el coordinador nacional, Julio León, el pasado 20 de septiembre, en una asamblea masiva donde pudimos atender a muchas familias”, añadió Bautista.

El coordinador resaltó que la beca no solo busca combatir la deserción escolar, sino también apoyar la economía familiar. “Es una beca pensada para la disminución de los índices de deserción, pero también para el bienestar de las familias”, afirmó.

Asimismo, llamó a los padres de familia a revisar cuidadosamente la validez de sus documentos, especialmente el CURP certificado, pues sin este requisito el registro no podrá concretarse. “Tristemente muchos trámites no van a llegar a buen puerto porque no tienen el documento soporte que es el CURP certificado”, señaló.

Finalmente, Bautista reiteró su invitación a no dejar pasar la oportunidad de acceder a este beneficio federal. “Estamos seguros de que con la beca universal Rita Cetina vamos a encontrar mejores resultados: que los jóvenes estén en las aulas, que permanezcan en las instituciones educativas”, concluyó.

