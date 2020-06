Padres de familia acompañan el aprendizaje de sus hijos en sus hogares: Guevara

El secretario general de la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jorge Guevara Lozada aseguró que el programa de aprendizaje a distancia implementado por la contingencia sanitaria contra el Covid-19 indujo a los padres de familia a hacer un acompañamiento más cercano al proceso educativo de sus hijos y a establecer una mayor interacción con los docentes.

De ambas situaciones, sostuvo que los profesores cuentan con evidencias de la respuesta que han dado los padres de familia para que sus hijos atiendan y cumplan con las actividades y tareas que les dejan a través de las redes sociales o en los medios electrónicos, a fin de que cubrir los planes y programas del ciclo escolar 2019-2020.

“Este programa de aprende en casa también les ha permitido establecer a los docentes una interacción con los padres de familia, pues hay respuesta y evidencias de cómo están haciendo el acompañamiento en el aprendizaje de sus hijos, esto va a ser un parteaguas, el preámbulo para que más adelante las clases virtuales sean más efectivas”, consideró.



Guevara Lozada descartó que los docentes ya no pongan interés en continuar con la enseñanza de sus alumnos a distancia, como consecuencia de que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) decretó, desde la semana antepasada, el no regreso a las aulas en lo que resta del presente ciclo escolar por la pandemia del coronavirus, además de que no habrá reprobados.

“El hecho de que la evaluación pasa a un segundo término y de que toda la matrícula va a pasar de grado escolar no implica que haya desinterés de los profesores, porque hay contenidos específicos, hay una planeación que deben ser cumplidas por los docentes”, apuntó el dirigente sindical.

Lo que sí se les ha hecho difícil a los docentes, reconoció, es adaptarse a estas nuevas experiencias, a estas nuevas formas para la impartición de clases, “falta mucho camino por recorrer porque las plataformas existentes se están actualizando constantemente, por lo que es importante reconocer y resaltar que las maestros y maestros han puesto al 100 por ciento su trabajo”.

Refirió que la decisión de no regresar a las aulas para cuidar la salud de alumnos y personal por parte de la SEPE fue respaldada por las dirigencias de las secciones 31 y 55 del SNTE, pues “como lo dijo el gobernador, lo primero es proteger a los estudiantes y a los maestros, porque no era aplicable que las clases pudieran reiniciar en los municipios donde no hay contagios de Covid-19, porque además son muy pocos e implica traslados”.