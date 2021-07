Pacientes renales bloquean carretera para exigir se les proporciones tratamiento de Baxter   

Por segunda ocasión en un mes pacientes renales bloquearon la carretera Tlaxcala-Texoloc, a la altura del Hospital General de Zona (HGZ) número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para exigir que las autoridades cumplan con su promesa de que el tratamiento de diálisis peritoneal que reciben les sea proporcionado por el laboratorio Baxter.

Denunciaron que continúan recibiendo productos del laboratorio Pisa, pese a que son de mala calidad y les produce reacciones graves, pero a las autoridades del IMSS les conviene proporcionarles este tratamiento por “ahorrarse dinero”, sin importarles que con ello ponen en riesgo la ya de por sí delicada salud de los pacientes.

Por esta situación, alrededor de 100 pacientes renales de distintos municipios de la entidad determinaron bloquear esa vía de comunicación esta tarde, pues recordaron que una medida similar que llevaron a cabo el 23 de junio pasado, el director del HGZ número 1 se comprometió a proporcionarles los productos de Baxter, pero no ha cumplido.

Una de las pacientes cuyo estado de salud estuvo presente en la manifestación, reveló que las enfermeras le han pedido que prueben los productos de Pisa

“Pero yo no quiero hacer porque no me gustaría arriesgar mi vida, y no voy a experimentar con mi salud. Lo que yo quiero es que me dejen en Baxter y me proporcionen el medicamento suficiente”.