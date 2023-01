Otra vez las plantas de tratamiento… ¿cómo no dudar de los actos de gobierno?

En estos últimos días se han publicado notas acerca de los contratos de comodato firmados entre la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y los ayuntamientos de Tepetitla y Panotla, y prontamente Natívitas, por los que los municipios le delegan en parte su responsabilidad legal y administrativa sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales que hasta ahora sólo han resultado “elefantes blancos”. Se habla de una inversión subsidiaria inicial de más de 4 millones de pesos sólo para Tepetitla y Panotla, que se completará con la retención de recursos municipales, por parte del mismo gobierno estatal, que se tomarán del rubro de aportaciones a través de la Secretaría de Finanzas. Es decir que, a través de los contratos de comodato, los municipios le ceden a la CEAS casi toda su responsabilidad sobre las plantas de tratamiento y, al menos, porque ahí no se menciona cuánto, parte de los recursos que les corresponden por ley. Algo así como un cobro a lo chino aceptado y firmado, para que luego los municipios no vayan a decir que siempre no o se vayan a gastar el dinero en otra cosa. El caso es, pues, que el gobierno estatal se compromete a echar a andar las plantas, a buscar cómo aplicar en riego el agua tratada, y los municipios se ocuparán de garantizar que nadie las vuelva a saquear ni vandalizar. Y bueno, para alguien sin memoria o para quienes no tengan información, esto puede sonar bien.

Pero, ¿cómo no dudar de las intenciones y acciones del gobierno estatal cuando en la información que se brinda no se hace ninguna mención sobre la manera en que la CEAS atenderá los problemas de fondo respecto a las mismas plantas de tratamiento que, como se ha mostrado desde hace años, al ser biológicas resultan inútiles para el tipo de contaminación que se tiene en la región? Los gobiernos anteriores y el actual saben que el principal problema en los ríos Atoyac y Zahuapan lo provocan las descargas de las medianas y grandes industrias que vierten sus aguas residuales con tratamientos deficientes o hasta sin tratar, y eso es lo que ha provocado el deterioro tan grave en la salud de las personas que habitamos en la Cuenca Atoyac–Zahuapan. Como coloquialmente lo han dicho ya varias veces las y los investigadores que han trabajado durante años sobre esta problemática: si el inconveniente fueran las descargas comunitarias, enfermaríamos de diarrea, pero no, estamos enfermas y muriendo de leucemia y otros tipos de cáncer, estamos enfermos de insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas no transmisibles, y esto se relaciona principalmente con los contaminantes arrojados por las grandes industrias.

¿Cómo no dudar de las intenciones del gobierno estatal cuando, en vez de informar si al menos ha hecho algo en torno al control de la contaminación de las grandes industrias (que varias, como sabemos, producen en Puebla y tiran sus caños en Tlaxcala) además de solamente invitarlos a mejorar sus procesos a través de la inauguración de la Propaet? ¿Cómo no dudar de esas intenciones si, como en varias ocasiones anteriores, es a las micro y pequeñas empresas a las que comienzan a presionar para que modifiquen sus procesos cuando éstas, además de dar trabajo real en la región, la gran mayoría son proveedoras de las grandes industrias?

¿Cómo no dudar de las acciones del gobierno estatal cuando, además de lo que le deduzcan a los municipios de su presupuesto, se anuncia sólo una inversión inicial de más de 4 millones de pesos, cuando se ha establecido un contrato por más de 100 millones con una empresa particular para hacer bonito para las y los turistas el tramo urbano del cauce del río Zahuapan en la ciudad de Tlaxcala?

¿Cómo no dudar, si la gobernadora va a visitar al nuevo gobernador de Puebla para ver con él que se mantenga en lo ya firmado con el finado Barbosa, de manera que no le vaya a mover ni poquito al plan de urbanización y de industrialización a ultranza?

- Anuncio -

¿Cómo no dudar, pues, si ya se ha visto que hoy también, como en ocasiones anteriores, los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, y demás firmantes del Convenio de 2019, han diluido la Recomendación 10/2017 de la CNDH de forma que quede en la mera justificación de lo que ya venían haciendo desde antes y otras acciones de relumbrón que, de fondo, no apuntan a solucionar al menos el gravísimo problema de salud que tenemos en la región?

*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.