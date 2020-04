OSC darán seguimiento a investigación de PGJE sobre supuestos negocios de servicio sexual a domicilio durante pandemia; y evitar carpetazo

El Colectivo Mujer y Utopía (CMU) y otras asociaciones darán seguimiento a la investigación que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició por la posible comisión del delito de violación a medidas sanitarias por Covid-19 y contra la libertad y dignidad de mujeres, supuestamente cometido por un centro nocturno que ofrece servicio de exhibicionismo sexual a domicilio, a través de redes sociales.

Este martes, mediante un pronunciamiento público, diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y feministas exigieron al gobierno estatal que a través de la PGJE indague oficio y a fondo a los negocios dedicados a la explotación sexual que ofrecen servicio a domicilio durante esta contingencia generada por dicha pandemia.

Tras esta petición, la PGJE emitió este miércoles un boletín de prensa en el que informa que ya inició la investigación correspondiente en contra de un centro nocturno ubicado en el municipio de Apetatitlán y que a personal adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto (UIDAI) “se indagará con perspectiva de género”.

Al respecto, Edith Méndez Ahuactzin, directora del CMU, una de las asociaciones firmantes del pronunciamiento, refirió que esta es la intención, que las autoridades correspondientes emprendan acciones.

Sin embargo, reiteró que las OSC han observado “de esta administración, que si no se hace pública la falta de trabajo o de la realización de sus obligaciones, no los hace”.

Confió en que en esta ocasión la Procuraduría “realmente llegue a una investigación … pero no vamos a quitar el dedo del renglón porque lo que pasa mucho en Tlaxcala es que si no se les evidencia, no responden, y por otro lado si no se le da seguimiento dan carpetazo a muchas investigaciones”.

Recordó que las OSC demandan que una indagación por la posible comisión del delito de trata de personas y la existencia de mujeres menores de edad en esos lugares.