Exigen OSC autonomía de la CEDH; no debe ser rehén de ningún grupo político, dicen

Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) reiteraron su rechazo a la actuación del Congreso local en el proceso de selección de presidente e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); exigieron transparencia y un órgano autónomo que no sea “rehén de ningún grupo político”.

En una protesta realizada afuera del Poder Legislativo, la tarde de este miércoles, anotaron que desde la sociedad civil “nos pronunciamos en contra de la forma bajo la que el Congreso del estado ha decidido manejar” estas designaciones.

A pesar que la convocatoria establece temas para formular preguntas durante las comparecencias de aspirantes a estos cargos, “estas no demostraron criterios específicos ni elementos objetivos por todos y todas” las participantes.

Por ello, exigieron sanciones hacia la o las personas que han filtrado información del Poder Legislativo, para hacer públicos los nombres de candidaturas consideradas para integrar la terna de finalistas a la presidencia de la CEDH.

Recalcaron su inconformidad con este proceso y la falta de transparencia, ya que en el Congreso “se siguen demostrando prácticas de simulación hacia la sociedad civil y la ciudadanía en general, mismas con las que el gobierno de estado de Tlaxcala se ha conducido durante la presente administración”.

Pese a que se llevara a cabo una audiencia pública con la sociedad civil, el pasado 7 de mayo, para tomar en cuenta los retos que enfrenta la CEDH y los perfiles más idóneos de quienes ocupen los cargos de presidencia y Consejo Consultivo, nunca se hizo de conocimiento la forma en que estas aportaciones se incluirían en la metodología de las evaluaciones, agregaron.

Acentuaron que la convocatoria no especifica métodos o indicadores para determinar una evaluación a cada concursante, por el contrario, se plantearon preguntas que no responden a temas establecidos sino a la vida personal o de opinión metafórica, “lo que no permitió medir los conocimientos técnicos y prácticos” expresados en las respuestas.

Por tanto, remarcaron que estos factores no permiten efectuar una valoración “objetiva ni equitativa”. Mencionaron que en la sesión del 17 de este mes, cuyo orden del día señalaba que en los puntos tres y cuatro se desahogarían los dictámenes y seguimiento a este proceso, “sorprendentemente se modificó de último momento”.

Trascendió que ello se debió a la falta de acuerdos políticos, aun cuando las organizaciones civiles han exigido desde un inicio que este procedimiento de selección no se politizara, pero observamos que los intereses de grupos y partidos “siguen prevaleciendo”, citaron.

Recalcaron que lamentan la filtración de información sobre los aspirantes que presuntamente han pasado a la etapa final, pues este tipo datos solo se encuentran en posesión de funcionarios del Congreso local.

En su opinión, la difusión de esos nombres significa “una falta de ética y respeto”, de ahí que reiteraron su demanda de sanción a quien o quienes resulten responsables de estas prácticas ejercidas por servidores públicos.

“Se tiene conocimiento que de entre esas personas, hay una que tiene una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”, por lo que este punto no fue atendido con base en la convocatoria que dispone como requisito no contar con este tipo de antecedentes, asentaron.

Entre las OSC firmantes de este pronunciamiento se encuentran el Colectivo Mujer y Utopía (CMU), el Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena (Cafami), el Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional (Cdeji), el Colectivo Trans Tlaxcala; el Centro de Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres A.C., Cihuatlampa, desAprendiendo entre Mujeres y el Colectivo de Arte, Coarco.