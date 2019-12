Niega Ortega incurrir en tráfico de influencias para favorecer a familiar

El diputado local de la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier Rafael Ortega Blancas descartó cualquier posible intervención de su parte para favorecer a un sobrino lejano en un conflicto que sostiene éste con su ex pareja.

El pasado lunes, Yenny Charrez Carlos, presidenta de la organización civil Mujeres con Poder, visibilizó el caso de Yésica N, una mujer que considera que se encuentran ante un riesgo de tentativa de feminicidio, de parte de Carlos Javier N., padre de sus hijos.

Charrez Carlos aseveró que Ortega Blancas es identificado como el tío del agresor, y éste se ostenta como asistente particular de él, y habría usado el cargo para evitar que procedan las denuncias y proceso en contra del imputado.

La propia afectada sostuvo que Carlos Javier N es sobrino “de un diputado local” que presuntamente ejerce tráfico de influencias para violentarla, denigrarla y amenazarla tanto a ella como a su madre.

Entrevistado al respecto, el legislador local sostuvo que no tiene nada que ver ni ha intervenido en un caso de este tipo, y mucho menos puede ejercer alguna acción ilegal para favorecer a alguna de las partes en un conflicto familiar.

Ortega Blancas apuntó que si bien conoce a Carlos Javier, presunto agresor de Yésica, y con el cual guarda un parentesco “lejano”, aseveró que no ha intervenido ni intervendrá de manera personal y mucho menos ante las autoridades en un caso similar.

Es más, pidió a las autoridades jurisdiccionales correspondientes que actúen conforme a derecho y en su caso, finquen o deslinden responsabilidades que haya lugar, ya que “soy respetuoso de los problemas de parejas”.

“A Carlos lo conozco, es un familiar lejano y desconozco completamente de la situación que el día de hoy se expuso, soy respetuoso de los problemas de pareja y no acostumbro a intervenir, que sean las autoridades correspondientes las que investiguen y hagan justicia conforme a derecho. Nunca me he prestado ni me prestaría a solapar o apoyar casos de abusos”, acotó.