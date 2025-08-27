Organizó CCU “Bienvenida cultural” para estudiantes de nuevo ingreso

Con la puesta en escena de la obra “Veintidós, Veintidós” de Odín Dupeyrón, el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) organizó la “Bienvenida cultural” para estudiantes de nuevo ingreso, actividad que forma parte del proyecto de Identidad y Pertenencia Universitaria.

- Anuncio -

El rector de la UATx, Serafín Ortiz Ortiz agradeció la magnífica disposición del actor, dramaturgo y poeta para presentar su obra ante el público universitario, el cual tuvo acceso libre a la obra. Además, reconoció la labor de Samantha Viñas Landa, directora del CCU, por esta iniciativa que permite a los educandos un primer acercamiento al arte.

La obra, escrita y dirigida por Odín Dupeyrón, aborda la reflexión sobre la muerte y el sentido de la vida, y generó una interacción positiva con la audiencia, pues cuestiones de la existencia de las personas y la toma de decisiones a lo largo de la vida se presentan de forma chusca o con ironía.

Así, con “Veintidós, Veintidós”, que ha permanecido en cartelera por más de una década, se buscó estimular las capacidades de los estudiantes a través del arte.

- Advertisement -

Odín Dupeyrón es un actor, dramaturgo, poeta y director de teatro, nacido en la Ciudad de México. Es reconocido por su defensa del pensamiento crítico y por combatir el exceso de pensamiento mágico.