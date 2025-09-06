Organizan UATx y SEPE Encuentro Estatal de Maestros y Maestras Multigrado “La interculturalidad como eje educativo”

La labor que realizan los facilitadores, docentes y educadores en el nivel preescolar, primaria y secundaria, en las comunidades alejadas de la entidad representa un compromiso con la niñez tlaxcalteca, señaló el Doctor Serafín Ortiz Ortiz, Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), al participar en la inauguración del Encuentro Estatal de Maestros y Maestras Multigrado “La interculturalidad como eje educativo”, que reúne a 260 docentes, organizado por la UATx y la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE).

- Anuncio -

En el acto realizado en el Teatro Universitario, se contó con la presencia del Doctor Homero Meneses Hernández, Secretario de Educación Pública del Estado y de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE-USET), en representación de la Lic. Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora de Tlaxcala; y del Doctor José Emilio Mejía Mateos, Director General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, en representación de la Doctora Angélica Noemí Juárez Pérez, Subsecretaria de Educación Básica de la SEP Federal.

Aquí, el Doctor Serafín Ortiz reconoció la solidaridad de la SEPE para que a través de acciones combinadas, la firma de convenios y acuerdos se fortalezca la ruta de la educación continua para que más infantes tengan acceso a la educación y permanezcan en las aulas hasta consolidar su formación superior.

Por su parte, el Doctor Homero Meneses subrayó que tomando como referencia el Día Internacional de las Mujeres Indígenas que se celebra por primera vez en el país, tras la reforma al artículo segundo constitucional que da sentido a los pueblos originarios y busca la igualdad sustantiva, las escuelas multigrado e interculturales buscan recuperar la confianza entre las instituciones, la familia y la comunidad, porque fomentan la convivencia entre niños y niñas de distintas edades, elementos y propósitos educativos.

- Advertisement -

En su oportunidad, el Doctor José Emilio Mejía expuso que de manera conjunta con la UATx llevan a cabo el programa nacional de expansión de educación inicial para formar a asesores educativos. Informó que en la fase intensiva del consejo técnico de algunas escuelas multigrado del municipio de Contla de Juan Cuamatzi han buscado que el trabajo educativo tenga impacto en las comunidades y en la preparación de los educandos de acuerdo a los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana.

También presidieron este acto de apertura, la Doctora Adriana Carro Olvera, Jefa del Departamento de Formación Continua para Docentes y Directivos de la SEPE, y el Doctor Favián Aquiahuatl Denicia, Coordinador General de Cuerpos Académicos de la UATx. Las 260 figuras educativas multigrado del nivel preescolar, primaria y secundaria participaron en tres conferencias magistrales, seis diplomados y cursos.