Mayor organización para vacunación de adultos mayores, pide la UFIC

Sotera Vázquez Lezama, dirigente estatal de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), requirió al gobierno federal, estatal y municipal una organización mayor para la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 a personas adultas mayores de la entidad tlaxcalteca.

Refirió que en el caso de Ixtacuixtla, del que ella es vecina, la jornada se llevó a cabo la semana pasada, pero esperó su turno entre cuatro y cinco horas, “bajo el sol; fue muy desesperante, la gente no pudo guardar la sana distancia, estuvo pegadita y es que había muchísimos” formados.

“Adentro del auditorio hubo varias personas desesperadas por el tiempo que permanecieron ahí, otras mostraron un poco más de paciencia, pero el hecho de estar en ese lugar ya era un avance para todos los que pedimos la vacuna”, anotó.

La dirigente de la UFIC adelantó su petición para que la aplicación de la segunda dosis se lleve a cabo entre una mayor organización entre los tres niveles de gobierno, para disminuir los riesgos en la población adulta mayor, “porque el temor de contagio sigue”.

Realzó que también es importante que la misma ciudadanía colabore en este procedimiento de vacunación, a fin de que manera paciente espere su turno y no acuda desde el primer día, “que no llegue toda de golpe, porque por eso hay aglomeraciones y no se cumple la distancia de dos metros”.

Apuntó que la población de 60 años y más de Ixtacuixtla se encuentra atenta del llamado para que acuda a recibir la otra porción de este biológico. “Anotaron nuestro número telefónico; esperaremos con el mismo interés la nueva cita”.

Convocó a las y los tlaxcaltecas a vacunarse de manera oportuna y a continuar con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades y los especialistas en el tema.

Comentó que en lo personal solo tuvo malestares leves, como dolor en el brazo donde se le aplicó y en el resto del cuerpo. “Hay que pensar en que es lo que esperábamos y de que con ello se salga delante de esta pandemia de Covid que nos vino a cambiar todo”.

Asimismo, reconoció que a excepción del tiempo de espera y de la concentración de personas en determinado momento, en general el personal de salud brindó una atención adecuada a este segmento de la población del estado.

“Estuvo pendiente la Caravana de la Salud, por eso no tenemos nada qué decir en cuanto a la asistencia a cada una de las personas que nos presentamos a la vacunación”, dijo La dirigente de la UFIC.