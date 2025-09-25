Miércoles, septiembre 24, 2025
Organiza UATx el XXXVII Congreso Nacional de Química Analítica

La Redacción

A fin de consolidar un espacio e intercambio y colaboración científica entorno a los desafíos contemporáneos que enfrenta la química analítica dio inicio el XXXVII Congreso Nacional y el XXVII Simposio Estudiantil bajo el lema “Química analítica: precisión y sostenibilidad en la ciencia del mañana”, bajo la organización de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), realizado en el Teatro Universitario.

En representación de Serafín Ortiz Ortiz, rector de la UATx, Arturo Elías Domínguez, coordinador de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, refirió que en el marco del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC), la Autónoma de Tlaxcala reafirma su compromiso con la formación de profesionistas que, desde la química analítica, contribuyen al desarrollo científico y tecnológico de nuestra era.

Señaló que la química analítica, con su rigurosidad y precisión, permite conocer la composición de materiales energéticos y ambientales con niveles de detalle sin precedentes, generando confianza en los datos que sustentan los avances industriales. Hoy, esta disciplina no solo busca exactitud, sino que se orienta hacia métodos verdes y sostenibles, equilibrando precisión y responsabilidad ambiental para enfrentar los desafíos del mañana.

Al dirigir un mensaje, Eugenia Gabriela Carrillo Cedillo, presidenta del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Química, sostuvo que este Congreso reúne a especialistas consolidados y jóvenes investigadores en un diálogo que impulsa la innovación; mientras que el Simposio Estudiantil se destaca como plataforma para que las nuevas generaciones compartan sus avances y se integren activamente a la comunidad científica.

En su momento, Ever Juárez Guerra, director de la FCBIyT-UATx, comentó que este evento constituye un espacio privilegiado para el intercambio de conocimientos, experiencias y reflexiones en torno a una disciplina que, más allá del laboratorio, impacta directamente en la calidad de vida, el medio ambiente, la salud pública y el desarrollo tecnológico.

Este importante encuentro reúne a más de 200 participantes provenientes de 22 instituciones de educación superior, centros de investigación y organismos especializados de todo el país. Entre las que se encuentran: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidades Autónomas de Nuevo León, Baja California, San Luis Potosí, Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato y Puebla.

