Ordena justicia a diputados reponer fallo del haber de retiro de ex magistrado Nava Lemus

La justicia federal concedió el amparo al ex magistrado, Felipe Nava Lemus y ordenó dejar sin efectos el resolutivo de los integrantes de la LXIV Legislatura local, por el cual, ordenaron al Poder Judicial entregar un haber de retiro, por un periodo de cinco años, a partir de 50 por ciento, hasta llegar al 10 por ciento de los ingresos que tenía el ex jurista al término de su cargo.

Al considerar que los diputados no fundaron ni motivaron su decisión de fijar esos porcentajes de retribución en el haber de retiro del ex magistrado, cuando en el caso de otros ex integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado, habían asignado beneficios mayores.

Luego que desde el pasado 2 de noviembre concluyó el mandato de 12 años que tuvo Nava Lemus como integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los congresistas determinaron que dicho personaje “ha adquirido el carácter de magistrado en retiro” y a partir de ello, se hace acreedor al derecho del haber de retiro, que en su caso será por cinco años, “tomando como parámetro el sueldo base únicamente, que percibía al momento en que dejó de ejercer el cargo”.

- Anuncio -

Ese derecho fue fijado por los diputados bajo la siguiente característica: “El primer año le será pagado el equivalente al 50 por ciento de su sueldo base que percibía como magistrado en funciones, el segundo año le será pagado el 40 por ciento, el tercer año le será cubierto el 30 por ciento, el cuarto año, 20 por ciento, y finalmente, el quinto año le será pagado el 10 por ciento del sueldo base que percibía”.

Sin embargo, Nava Lemus recurrió ante la justicia federal a impugnar ese resolutivo, del cual el juzgado primero de distrito determinó dejar insubsistente dicho fallo, “consistentes en el dictamen de 10 de noviembre del 2021, y acuerdo aprobado en sesión pública celebrada el 11 de noviembre de 2021, publicado en la misma fecha en el Periódico Oficial del Gobierno de Tlaxcala, respecto al haber de retiro otorgado al hoy quejoso”.

Además, la justicia federal ordenó a los diputados “emitan otro (resolutivo) en el que, ante la falta de parámetros legales precisos para fijar tal prerrogativa (haber de retiro), justifiquen de manera reforzada y congruente, con las diversas resoluciones que han emitido respecto de diversos magistrados que se encontraron en similares términos que el solicitante del amparo, el por qué se toma determinada base cuantificable; los porcentajes aplicables; término en que se proveerá el haber de retiro”.

Aunado a ello y ante la determinación de los diputados de establecer que el beneficio del haber de retiro se entregaría “siempre y cuando el licenciado Felipe Nava Lemus, no desempeñe algún cargo en la administración pública”, la justicia federal pidió a los diputados locales “motivar si es adecuado o no fijar limitaciones para ejercer otra actividad mientras se goce del beneficio o en su caso, indicar las diferencias que existen y que justifiquen, en el caso del quejoso en particular, la reducción de la base de porcentaje y temporalidad y condiciones en que se cuantificara y podrá ejercer el haber de retiro”.

- Anuncio -

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados gozan de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento de sus Poder Judicial, lo que implica una amplia libertad de configuración de los sistemas de nombramiento y ratificación de los magistrados que los integran, siempre y cuando respeten la estabilidad en el cargo y aseguren la independencia judicial, lo que puede concretarse con los parámetros siguientes: a) Que se establezca un periodo razonable para el ejercicio del cargo, tomando en cuenta un solo periodo de ejercicio o uno de primer nombramiento y posterior ratificación, que garantice la estabilidad de los juzgadores en sus cargos, el cual puede ser variable atendiendo a la realidad de cada Estado y en caso de que el periodo no sea vitalicio, al final de éste pueda otorgarse un haber de retiro determinado por los propios Congresos locales.