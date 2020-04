Optimizar uso de remesas, solidaridad y organización, vía para afrontar pandemia: Cafami

Ante la falta de un programa económico dirigido al rescate de familias de migrantes afectadas por la pandemia del Covid-19, es imprescindible reflexionar sobre la optimización del uso de remesas, la solidaridad y la organización comunitaria, consideró Norma Mendieta Mendieta, coordinadora del Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena (Cafami).

Expuso que el paisano que parte del país hacia Estados Unidos para buscar un empleo que le permita mejorar su condición de vida y la de los suyos, al establecerse en aquella nación atraviesa diversas situaciones difíciles.

Remarcó que probablemente los envíos de dinero de los alrededor de 100 mil tlaxcaltecas migrantes en situación irregular en Estados Unidos, “no se cancelen definitivamente, pero sí habrá una disminución del ingreso en sus familias”.

Frente al panorama actual “vuelve a cobrar importancia reflexionar sobre el uso más adecuado de las remesas y de plantearse el ahorro, disminuir el consumismo, hacer una posible inversión, aunque en este momento las condiciones no son tan favorables”.

Sugirió a las familias de paisanos migrantes que tomen las previsiones correspondientes y no minimicen las circunstancias adversas que esta pandemia ha provocado a nivel mundial, tanto en materia de salud como económica.

“Que no se mire como algo que a mí no me va a pasar y que todo está bien, porque a veces esta es una tendencia en la población y en lugar de planear con calma el destino de ese dinero que recibe, no lo optimiza”, indicó.