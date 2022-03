Oposición critica federalización de Salud; Morena pide beneficio de la duda

Mientras los diputados Blanca Águila Lima y José Gilberto Temoltzin Martínez calificaron de inconstitucional la propuesta de centralización o federalización del sector salud de Tlaxcala y lamentaron que los tlaxcaltecas sean usados como conejillos de indias por la Federación, el líder de la bancada Morena en el Congreso local, Rubén Terán Águila pidió a sus homólogos “darle el beneficio de la duda” al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La creación del programa IMSS-Bienestar, y del cual Tlaxcala es una de las entidades piloto, generó un nuevo debate en el pleno del Congreso local, pues diputados de oposición aseguraron que es ilegal y además, atenta contra la ciudadanía tlaxcalteca.

Fue la coordinadora de la bancada priista y secretaria general del de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, quien, además de relatar el proceso de descentralización que vivió este sector, lamentó que, hasta ahora, la Federación no haya cuidado el proceso legal para concretar su proyecto de federalizar o centralizar este sector.

Abundó que, con ello, el proyecto para que el sistema de salud estatal sea administrado y ejecutado por la Federación es inconstitucional, pues “primero deben modificar diversas disposiciones constitucionales y legales y hasta el momento, no se ha hecho nada en el Congreso de la Unión y después, en el Poder Legislativo local”.

“El presidente de México ha dicho que todo por la razón, nada por la fuerza, pero a la razón le debe de asistir la legalidad y para poder hacer un paso de esta naturaleza, se necesita hacer todo un trabajo legislativo federal y después, lo que nos corresponde a nosotros en los congresos locales. Y no se ha hecho. Cómo podrán transferir de golpe y plumazo el sector salud, porque aquí le autorizamos a la gobernadora poco más de 2 mil millones de pesos para que los apliquen en salud y ahora se les van a quitar, pero no han modificado la Ley de Coordinación Fiscal, tampoco el presupuesto el presupuesto de la Federación y local, ni la Ley General de salud y ni la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sin decir que violenta el artículo 123 constitucional, porque no hay certeza laboral y de ello, se desprende toda una cascada de violaciones a los derechos de las y los trabajadores”.