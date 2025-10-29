Oples han dado buenos resultados a la ciudadanía, presidente del ITE ante reforma electoral

Tras afirmar que los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) han entregado “buenos resultados a la ciudadanía” en las 32 entidades federativas, el presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Emmanuel Ávila González confirmó su participación en el foro de consulta de la llamada Reforma Electoral de Pueblo, convocado por el Gobierno de México para el próximo 19 de noviembre en el Teatro Xicohténcatl.

En entrevista, el titular del órgano electoral local informó que ya se registró en la plataforma habilitada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encargada de coordinar las Audiencias Públicas Nacionales, donde actores políticos, académicos, autoridades y organizaciones sociales discutirán los ejes centrales de una posible reforma de Estado en materia electoral.

“Las convocatorias están abiertas a cualquier ciudadano interesado. En lo particular, ya me registré y recibí la invitación del comité organizador. Estaremos pendientes el día 19 para presentar una reflexión sobre el papel de los organismos electorales locales en el modelo nacional”, explicó.

Ávila González adelantó que su intervención se centrará en destacar la importancia que tienen los Oples dentro del esquema de organización electoral híbrido que coexiste entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los institutos locales.

“No sé si llamarlo defensa, pero mi opinión es que los Oples son autoridades relevantes al interior de los estados, y que dentro del modelo nacional han dado buenos resultados a la ciudadanía. Son una figura que ha cumplido su función en las 32 entidades”, subrayó.

El funcionario reconoció que, si bien existen voces que proponen la desaparición de los organismos locales, la discusión aún no se ha consolidado ni en sentido afirmativo ni negativo.

“Hay que esperar una propuesta formal que será analizada por el Congreso de la Unión. Estaremos atentos para fijar una postura institucional cuando corresponda”, indicó.

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada en Tlaxcala por Maximino Hernández Pulido, titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, convocó a partidos políticos, autoridades electorales, académicos, activistas y ciudadanos a participar en el foro, con ponencias de hasta cinco minutos sobre alguno de los diez ejes temáticos definidos por el gobierno federal.

Entre los temas destacan autoridades electorales, sistema de partidos, financiamiento y fiscalización, efectividad del sufragio, justicia electoral y democracia participativa, entre otros. Los resultados de las audiencias estatales serán integrados en un documento de conclusiones que servirá como insumo para una eventual iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral.

De acuerdo con el portal oficial reformaelectoral.gob.mx, estos foros buscan recuperar el debate nacional sobre el sistema electoral mexicano, fortalecer las reglas de competencia política y promover la participación ciudadana en la definición del futuro democrático del país.

En ese contexto, la participación del presidente del ITE refuerza la postura institucional de los organismos locales, que en los últimos años han defendido su autonomía y capacidad técnica frente a las propuestas que buscan centralizar la organización de las elecciones en el INE.