Operan módulos permanentes de vacunación contra Covid en esta Semana Santa; aún hay dos mil dosis Abdalá

Los módulos permanentes de vacunación contra Covid-19 operarán durante esta temporada vacacional de Semana Santa en el estado, pero no se prevé la instalación de puestos en sitios de alta concentración de personas, informó Carlos Luna Vázquez, delegado de la Secretaría de Bienestar.

El funcionario federal señaló que todavía se cuenta con un lote de aproximadamente dos mil dosis Abdalá, de origen cubanos, las cuales están disponibles porque aún tienen vigencia.

Resaltó que los módulos permanentes, ubicados en los Centros de Salud Urbanos de los municipios de Tlaxcala, Huamantla y Apizaco, operarán en este periodo vacacional de lunes a viernes, por lo que llamó a la población a acudir, en caso de que aún no se haya aplicado el refuerzo correspondiente o la primera dosis.

Precisó que no se prevé la instalación de puestos de vacunación en los diferentes balnearios de la entidad que funcionarán en esta Semana Santa, por considerar que en esta sexta ola de Covid-19 los contagios han disminuido, comparativamente con periodos anteriores.

Remarcó que se ha demostrado que este fármaco ha sido “muy eficiente y ha salvado muchas vidas“, y que pese a que al inicio de la contingencia sanitaria permeó el temor, se implementó la estrategia de vacunación, la cual ha sido “todo un éxito” en la entidad tlaxcalteca.

Recalcó que ha “bajado mucho” el interés de la ciudadanía por la vacunación, pues “se ha confiado muchísimo”, ya que en el caso de refuerzos en adultos mayores con Abdalá, no se ha alcanzado la meta porque nada más se ha cubierto 50 por ciento.

“A los que ya les dio (Covid-19) dicen, no me morí, estoy bien, no que estar en el hospital“, anotó. El delegado agregó que en esta sexta ola de contagios no fue necesaria la reconversión de hospitales, tampoco internar a pacientes.

Reiteró que tres por ciento de la población es antivacuna y representa cerca de 38 mil habitantes, entre los “que desgraciadamente” se encuentran las personas fallecidas por este virus. “Esa la realidad, ahí están las vacunas, hemos hecho estrategia, ido a todos los municipios, a centros comerciales”.

Luna Vázquez recordó a las y los tlaxcaltecas que después de medio año se debe aplicar el refuerzo y subrayó que México ocupa el décimo lugar a nivel mundial en cuanto al avance en vacunación.