ONU Mujeres insta al gobierno a acelerar la igualdad de género para garantizar entornos libres de violencia

La representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque instó a los gobiernos “a meterle el acelerador a la igualdad de género”, pues no se puede hablar de una sociedad segura si no se garantiza la no violencia contra las mujeres y las niñas.

La funcionaria de este organismo internacional realizó este planteamiento durante la toma de protesta a integrantes de Redes de Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz) en Tlaxcala, evento que forma parte de los 16 días de activismo, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Previamente, Maximino Hernández Pulido, titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp), remarcó que de cada tres reportes recibidos todos los días por robo de vehículo, delito de mayor incidencia en el estado, se reciben por lo menos 18 llamadas relativas a violencia de género, las cuales son canalizadas a distintas dependencias.

- Anuncio -

Subrayó que a pesar de que la entidad tlaxcalteca, junto con Yucatán, registran las cifras menores en materia de inseguridad a nivel nacional, “no pueden” generar satisfacción entera si en el tema de agresiones hacia la mujer “todavía queda mucho por hacer”.

Por eso, destacó la importancia de que este día se tomara protesta a mujeres integrantes de redes por la paz, entre ellas a servidoras públicas de la Cesesp, para que actúen en caso de que algún jefe o él mismo cometan un abuso contra ellas, y mencionó que a través de esta estrategia se han rescatado varios espacios públicos, incluidos educativos.

- Anuncio. -

En su turno, Nadie Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), aseveró que “estamos pacificando al país”, pero que no puede lograrse una paz total si las mujeres “siguen siendo agredidas y asesinadas, si no hay igualdad”, pues las violencias son resultado de la desigualdad.

Dijo que la idea de la estrategia de Mucpaz es tener una acción de diálogo entre las autoridades y las mujeres que se encuentran en las comunidades y cumple con los principios de la Cuarta Transformación de justicia, de libertad, respeto, soberanía, no violencia y otros.

- Anuncio.. -

En tanto, Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, resaltó que en el marco de estos 16 días de activismo se construye la paz como un tema central en la erradicación de la violencia contra la población femenina.

Puntualizó que en el mundo una de cada tres mujeres ha sido víctima de alguna forma de violencia y desde que la pandemia de Covid–19 comenzó se han reproducido y profundizado “en Tlaxcala, en México, en la región” y en toda la tierra; a partir de la contingencia el 45 por ciento de personas de este sexo señaló que ella o una conocida ha sufrido alguna agresión y siete de cada 10 manifestaron que la padecieron por parte de su pareja.

Pero advirtió que hay otras formas de violencia que se profundizan en el contexto actual, incluida la violencia digital, la cual afecta a cuatro de cada 10 mujeres a nivel internacional.

Frente a este contexto, reflexionó que la paz no puede solo definirse como la ausencia de guerra o de conflictos, sino que tiene que ver directamente con la transformación hacia la igualdad y con la inclusión.

Dijo que desde la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz se ha precisado que la verdadera esencia de la paz es la seguridad humana, el desarrollo, la gestión responsable de los recursos naturales y la buena gobernanza.

“No podemos hablar de una sociedad segura si no garantizamos la igualdad y la no violencia contra las mujeres y las niñas, si seguimos viendo que esta se ejerce hacia la mitad de la población seguimos teniendo un problema a atender”, recalcó.

Acentuó que las diversas crisis económicas, ambientales, sociales, de salud y otras, han provocado un aumento en la vulnerabilidad de millones de mujeres en el mundo, por lo que se requiere de “una especial atención de nuestra parte”.

Sin embargo, planteó que una de las soluciones más transformadoras que se pueden establecer en las política públicas “es meterle el acelerador a la igualdad de género, una respuesta integral a los problemas que se enfrentan”.

Consideró que invertir en la construcción de la paz y de redes desde las mujeres en el territorio es una de las formas más efectivas para generar entornos seguros, mediación e identificar desafíos que viven en sus entornos respectivos, lo cual puede ayudar a las autoridades a diseñar acciones.

Reconoció al gobierno mexicano y al tlaxcalteca por impulsar estas redes constructoras de paz; asimismo, realizó un llamado “para unirnos toda la ciudadanía a nivel local, estatal, nacional e internacional en un activismo intenso para poner fin a la violencia” contra este sector de la población, y a que desde los espacios institucionales y personales se genere un compromiso, así como ámbitos seguros.

Antes de entregar un reconocimiento a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por el trabajo realizado sobre la estrategia de Mucpaz, Clara Luz Flores Carrales, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), tomó protesta a la Red de Mujeres Constructoras de Paz número 204 en el estado.

Destacó que Tlaxcala es la entidad con el mayor número en las que participan más de 4 mil 500 mujeres, pues a nivel nacional hay un total de 255 redes, a efecto de garantizar tanto prevención como apoyo y atención oportuna a situaciones de violencia hacia la población femenina.

Anotó que en el presente año 21 estados invirtieron 125.1 millones de pesos a sus programas de acceso a la justicia a mujeres y actualmente existen 61 Centros de Justicia para las Mujeres en la República mexicana.

Añadió que mediante fondos y subsidios federales se ha impulsado desde 2020 la estrategia Mucpaz para consolidar este tipo se acciones, por lo que en 2022 un total de 28 entidades concertaron 18.2 millones de pesos para la creación de redes y confió que en 2023 sean todas.