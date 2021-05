Llama ONU-DH a reparar daño causado por contaminación en la cuenca Zahuapan-Atoyac

Al rendir el informe anual de trabajo, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, aseveró que la omisión del Estado “lo vuelve cómplice” del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y de la devastación ambiental por la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan.

En esta presentación, remarcó que en la labor que esta asociación civil realiza desde hace 19 años en la entidad tlaxcalteca las comunidades “siguen siendo el centro”, para afinar una y otra vez sus estrategias en torno a estas dos problemáticas, en las que continúa con tareas de información y denuncia.

Acentuó el trabajo de investigación efectuado con apoyo de expertos, pues en el caso del enfocado a la cuenca, donde ocurren también otros problemas, como huachicol y trata de personas, ha derivado en la recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la grave contaminación del agua de este río y en la integración de un segundo grupo de coordinación interinstitucional con dependencias federales, impulsado en conjunto otras organizaciones civiles del país.

- Anuncio -

Asimismo, resaltó que en el caso de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la pandemia de Covid-19 también impactado en ello y ha crecido el enganche de víctimas. Lamentó que pese a que Tlaxcala fue el primer estado en reconocer el delito y en expedir una legislación, impulsada por la sociedad civil organizada, “esto no se refleja en la solución al problema” que sigue sin atención.

Elena Azaola Garrido, antropóloga, investigadora, especialista en la problemática de trata de mujeres y comentarista de este informe, reconoció el trabajo del Centro Fray Julián Garcés, y subrayó que a través de sus estudios realizados ha concluido que este fenómeno por muchos años se ha mantenido a nivel nacional e internacional, pero que hay zonas donde ha permanecido “casi inalterable como en Tlaxcala”.

Señaló que a pesar de la existencia de tantas leyes, tratados internacionales, organismos, programas gubernamentales y “un largo etcétera” para contrarrestarlo, no se han logrado resultados óptimos, debido a que a este delito lo promueven fuerzas sumamente poderosas; la existencia de redes que enganchan a las víctimas bajo presión sobre sus “frágiles emociones”, y a que se practica desde zonas marginas hacia las ciudades desarrolladas y las fronteras del país.

Entre otras hipótesis a las que la especialista atribuye la trata, sobresalen la aceptación social y cultural, y las redes de protección por parte de autoridades a los tratantes.

- Anuncio -

Por tanto, para avanzar en las estrategias eficaces de combate propuso 10 puntos, en los que realza que la comunidad entera se una para expresar “que no tolerará más que sus hijas sean explotadas”, que las víctimas salgan públicamente a dar su testimonio para sumarse a la lucha, exhibir a explotadores y sus familias, así como a las autoridades que lo han permitido, y que se promueva la igualdad de mujeres.

A su vez, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), enfatizó que sigue en proceso de asimilación de la amplia gama de información sobre la situación de derechos humanos en las diferentes regiones del país.

Por tanto, respecto de la cuenca Atoyac-Zahuapan este informe es una herramienta de enorme utilidad porque identifica violaciones históricas y recientes, recoge las propuestas de las comunidades y organizaciones, así como las brechas que persisten en la respuesta del Estado y las propias empresas; las oportunidades de colaboración y avances.

“Destaca con mucha claridad que los derechos al agua, al saneamiento, al medio ambiente sano y a la salud, han sido y siguen siendo gravemente afectados por la industrialización y la urbanización” en este cauce.

Apuntó que el marco normativo no es suficiente para resolver el problema, pues si no hay una política para implementarlo así como recursos humanos y económicos necesarios, será más difícil y no se podrán hacer efectivas las leyes y las recomendaciones.

Recalcó que en apego al Acuerdo de Escazú, las medidas que se tomen en este ámbito deben ser consultadas y que la información de indicadores sea accesible a la población y transparente, además de garantizar protección a las defensoras y defensores de derechos humanos relacionado con el ambiente.

Es absolutamente fundamental el diálogo con las comunidades, con participación de mujeres y organizaciones civiles. Es bueno confirmar –dijo– que casos como el de la cuenca Atoyac, dieron origen y sentido al Acuerdo de Escazú, el cual establece medidas claras que pueden ser de utilidad para problemas como este.

Una de esas líneas es el fortalecimiento de capacidades para recopilar, mantener y evaluar información ambiental, medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, prevenir, mitigar o recomponer daños al entorno, y mecanismos de reparación, como la restitución del Estado previo al daño, compensación o pago de una sanción económica.

Y esencialmente la garantía de no repetición, añadió el representante de esta oficina de Naciones Unidas, quien hizo un llamado a la reparación integral del daño causado.