Por omisión de directora, 500 estudiantes del Cbtis 61 no recibieron beca, denuncian tutores

Resultado de que la directora del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 61 de Huamantla, Mayra Nayani Hernández Jiménez omitió enviar información de la matrícula completa del plantel, más de 500 alumnas y alumnos de segundo semestre no recibieron su beca “Benito Juárez” correspondiente al primer bimestre del año.

Ante ello, padres de familia exigirán a las autoridades una respuesta a dicha situación, pues esta es la segunda ocasión que sus hijos no reciben ese estímulo económico que entrega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a los estudiantes del nivel media superior de todo el país.

La primera vez ocurrió en el último bimestre de 2019, cuando a la directora “se le olvidó” enviar a la Coordinación del Programa de Becas “Benito Juárez” la relación de alumnas y alumnos de reciente ingreso, lo que provocó que no fueran tomados en cuenta para recibir su apoyo de mil 600 pesos bimestrales.

Al respecto, la Coordinación Estatal del Programa de Becas dijo tener conocimiento de este asunto, por lo que recomendó a los padres de familia a elaborar un oficio y enviarlo a las instancias correspondientes, a fin de que se tomen las medidas conducentes y estos estudiantes reciban su apoyo a partir de la siguiente entrega.

“No es justo que por error de una persona los estudiantes se queden otra vez sin esa beca, se supone que el gobierno federal dijo que ningún estudiante de bachillerato se quedaría sin ese apoyo económico, y otra vez pasa lo mismo con estos jóvenes”, denunciaron los padres de familia.

La beca correspondiente al primer bimestre del año les fue entregada a las y los estudiantes que cursan el cuarto y sexto semestre hace dos semanas, pero ese día, “a los de segundo semestre les avisaron en un grupo de Facebook que no habría clases para que no se presentaran, pero no les explicaron el porqué”, expusieron molestos los tutores.

Los padres de familia informaron que en cuanto concluya el paro de actividades impuesto por la contingencia sanitaria contra el coronavirus o Covid-19 acudirán a las oficinas correspondientes para exigir una aclaración sobre esta situación que afecta a más de 500 alumnas y alumnos del Cbtis 61.