Por omisión de diputados, postergan resolución de juicio político de edil de Huamantla

Por falta de falta quórum, el pleno del Congreso del estado no pudo sesionar para erigirse en jurado de acusación en el proceso de juicio político instaurado en contra del presidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, quien es acusado de incurrir presuntamente en acciones y omisiones que atentan contra el buen despacho de su administración.

Los diputados fueron convocados por la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Mayra Vázquez Velázquez, a una sesión de pleno, privada y presencial, en el Salón Xicohténcatl Axayacatzi, a fin de atender ese proceso de juicio político, el cual fenece el próximo 22 de febrero.

El presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, José María Méndez Salgado lamentó que a la sesión extraordinaria privada solo hayan acudido 15 de los 25 diputados locales, con lo cual no pudieron celebrar la plenaria, ya que, en estos casos, se necesitan 17 congresistas.

Por lo anterior, el diputado de Morena recordó a sus compañeros de legislatura que tienen hasta el próximo lunes para abordar analizar el caso de Huamantla ante el pleno del Congreso del estado de Tlaxcala, pues “es un tema de tiempos y legalidad”.

Sin dar a conocer el sentido del dictamen que propondrá a la LXIII legislatura local, Méndez Salgado confió en que éste no solo reciba el respaldo de los diputados de las bancadas de Morena, PT y PEST, sino también de los diputados de Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, nuevos aliados electorales.

“El proyecto está ahí y no puedo decir si es procedente o no porque eso se analiza con la legislatura completa y no depende de mí, sino de la Cuarta Transformación que enarbola la no corrupción, ahora los diputados de la Cuarta Transformación son los más comprometidos que salga y ahorita viene el momento de la verdad y esperemos que Nueva Alianza y el Verde Ecologista se sumen al proyecto”.