Oligopolio farmacéutico

La industria farmacéutica en México ha sido de las que más abusaron de los consumidores, los precios de los medicamentos fueron de los productos que más subieron en las últimas décadas, por lo regular muy por encima de la tasa de inflación. El abuso no se explica sin la complicidad de los gobiernos federal y estatales, ya sea por no intervenir en el comportamiento de los precios o bien porque éstos, al ser compradores, favorecían los contratos a modo para surtir las farmacias públicas; hay evidencia suficiente para demostrar que a los industriales farmacéuticos poco les importaba la salud de los mexicanos, que por el contrario la enfermedad servía para acumular mayor tasa de ganancia con el beneplácito de los gobiernos del PRIAN.

Dos hecho marcan el abuso del sector farmacéutico, por una parte la ausencia de una vigorosa industria de medicinas en México que produjera productos propios, pues habría que recordar que una parte significativa de éstos son importados, es decir, no hubo una política industrial para la investigación y desarrollo, más bien se especializaron en la compra en el exterior y la reventa para la distribución al sector público y privado; por otra, el abandono de la inversión pública en salud en los gobiernos del PRIAN no sólo no invirtieron en recursos humanos especializados, sino que tampoco desarrollaron infraestructura hospitalaria, ni equiparon los nosocomios y muchos menos abonaron a una política de prevención que modificara los hábitos de los mexicanos. Ahí está la lista de las principales causas de muerte en el país, este abandonó de una política de salud integral puede explicar el aumento de la demanda de medicamentos, pero contrario a lo que establece la ley de la oferta y la demanda, los precios en lugar de bajar siempre estuvieron al alza.

Este modus operandi creó las condiciones para la conformación de un oligopolio simulado de libre competencia, que tenía el control del sector farmacéutico, estas empresas manipulaban hasta hace unos días el mercado, desde el tipo de medicamentos para atender las enfermedades, hasta el suministro y desabasto o el cambio de tratamientos, sobra decir que el círculo entre patentes, genéricos y similares también era controlado. La manipulación de los precios, medicamentos y tratamientos encontró en el gobierno federal y en los gobiernos estatales condiciones perfectas para el abuso desmedido, sobre todo por los moches que se otorgaban a diestra y siniestra. Se ha descubierto desde hace tiempo que los precios de compra del gobierno estaban por demás inflados hasta proporciones inverosímiles, en el colmo del cinismo en el proceso de distribución se colocaban en el sector público medicamentos caducos que en muchas ocasiones eran proporcionados a los pacientes en las recetas que expedían los médicos y la entrega en las farmacias, éstas que pertenecías también a los distribuidores. Negocio completo.

La complicidad del gobierno en turno nunca reparó que estos oligopolios, lejos de beneficiar a la población, la colocaban en riesgo, ya sea porque no tenía acceso a los medicamentos de patentes por los precios altos o bien porque el gobierno tenía que desembolsar miles de millones de pesos en las firmas de contratos a modo pudiendo aumentar el número de medicinas o mejorando la calidad de vida de la población al considerar una política integral de prevención.

En ese sentido, la reforma aprobada en el Poder Legislativo que permite al gobierno federal realizar compras en el extranjero de forma directa, a través de la ONU, es una buena noticia, porque rompe el funcionamiento de los oligopolios que controlaban el mercado farmacéutico, permite hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, se mejorarán los sistemas de distribución del sector salud y, por otro lado, se acabarán las enormes prácticas de corrupción que estaban enquistadas en el gobierno federal y en los gobiernos estatales, mismas que nunca quisieron ver, por ejemplo, José Narro y Julio Frenk, dos ex secretarios de Salud que fueron cómplices del saqueo y crisis del sector salud, uno del PRI y otro del PAN, cuya protección a los oligopolios contribuyó a tener hoy en el año 2020 un mayor número de enfermos, cuyas consecuencias saltan a la vista ante la amenaza del Covid–19.

La acción del Estado mexicano demuestra que los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen las facultades para intervenir de manera directa en aquellos sectores de la actividad económica que lejos de beneficiar, perjudican a la sociedad mexicana en su conjunto.

También demuestra que es posible desmantelar las redes de intermediarios, complicidad y reciprocidad que siguen intentando mantener su poder a costa de presionar al gobierno. Sobra decir que AMLO soportó la embestida de los industriales farmacéuticos, quienes generaron un desabasto inducido a costa de la vida de millones de mexicanos. Todavía faltará tiempo para acabar con las compras consolidadas que tuvieron que realizarse para atender la salud de millones de mexicanos, pero la transición a un modelo de compras distinto es en sí una victoria para el pueblo de México. ¿Quién se opondrá a romper las prácticas oligopólicas que ponían en riesgo la vida de millones de mexicanos? ¿Quiénes defenderán a la prostituida industria farmacéutica?

Entre tanto, la alianza entre el PRI y el PAN en 2021 nace rota, sobre todo por la exigencia del blanquiazul para que se detenga a Enrique Peña Nieto.