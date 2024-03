OFS sin entregar al Congreso su programa anual de actividades para el ejercicio 2024

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Ever Alejandro Campech Avelar, reveló que el titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela no ha entregado, formalmente, al Poder Legislativo, su programa anual de actividades y de no hacerlo antes del 31 de marzo, podría incurrir en una omisión.

El diputado sostuvo que es de “suma importancia”, que los diputados integrantes del Poder Legislativo local conozcan el plan de trabajo del órgano técnico que se encarga de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier persona pública o privada que recauda, administra y ejerce recursos públicos.

“Es por ley que el OFS tiene que rendir ese informe de sus actividades, que contiene datos que son importantes, no solamente para el Congreso, sino también para los ciudadanos, porque ese informe establece en qué etapas de justificación y de comprobación se encuentran los municipios; entonces tiene solamente hasta este mes de marzo el OFS, porque así lo establece la ley”.

De acuerdo al artículo 55 fracción XVII de la Constitución Política local, establece que corresponde al Congreso del Estado “evaluar el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior, para lo cual recibirá y sancionará el programa operativo anual; así como un informe trimestral sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización”.

Por ello, el legislador dijo que está en espera que el auditor haga llegar al Poder Legislativo dicho documento, toda vez que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Tlaxcala también establece que son atribuciones de la Junta de Coordinación y Concertación Política “conocer el Programa Anual de Actividades que elabore el OFS”.

“Decirles que ya hablamos con el titular y él quedó de venir, porque la presidenta de la Junta de Coordinación me dice que ya está ese informe, pero le hice referencia que lo correcto es que él venga para que explique a los legisladores, de al menos de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, cuál es el contenido de ese informe, que creo es lo correcto”.

Ante la solicitud de licencia de 15 diputados a partir del 26 de marzo, Campech Avelar admitió que el programa anual de actividades podría ser presentado a los diputados suplentes, pues la intención es que no se paralice el trabajo legislativo.

“Tiene como fecha límite el OFS todo el mes de marzo; entonces podría hacerlo con los diputados actuales o con los diputados suplentes, porque también es importante que les comente que cada legislatura es distinta y en ésta se respetará los derechos de los suplentes de integrarse a todas las actividades que la ley les confiere”.