Corresponderá al OFS interponer denuncias por posibles faltantes en la entrega– recepción: Ramírez 

La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Alejandra Ramírez Ortiz declaró que corresponde al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) interponer las denuncias correspondientes por los posibles faltantes e irregularidades en el proceso de entrega–recepción.

Una vez que el OFS concluya el dictamen respecto a plantilla de personal e inventario de bienes, entre otros rubros, la representante legal del Poder Legislativo dijo que se procederá y se actuará conforme a derecho.

“Es otra ruta que tiene que trazar el OFS, porque es facultad del órgano y nosotros acataremos lo que se tenga que hacer conforme a derecho. Es todo porque en una entrega–recepción no únicamente son cosas físicas sino también tiene que ver documentación e información y en este todo nosotros debemos de hacer una tarea responsable y objetiva, y no poner en tela de juicio la posición, postura de alguna persona, por eso ahora no hacemos juicio de valor antes de tener una información verídica”, sostuvo.

La diputada Ramírez Ortiz explicó que al interior del Congreso se definió “la ruta legal” y se determinó que corresponde al OFS elaborar el dictamen en torno al proceso de entrega–recepción.

A partir de esos resultados se definirá si existen observaciones de faltantes y se tendrá que proceder por la vía legal, por lo que de no haber cambios este lunes el OFS concluirá el dictamen correspondiente.

“Lo que le corresponde al Congreso del estado es que todo se dé en una ruta legal que ya trazamos junto con el director Jurídico para ir determinando los pasos legales y las facultades que nos otorga la ley, pero también las responsabilidades”, insistió.

“En esa ruta que se trazó ya estamos en el punto de la valoración de los datos que le corresponde al OFS porque tiene la competencia de auditor y nosotros no tenemos ese perfil de ser auditores; entonces ellos se encargarán de dar un dictamen y tendrán la responsabilidad, creo que no es solo una condición de confianza sino respetamos el profesionalismo que tiene la auditora y lo hará con mucha seriedad, quien nos dará a conocer lo antes posible la observación que hizo de esta valoración de datos”.

La Ley de Entrega–Recepción para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 1, señala que la “revisión del acta y sus anexos correspondientes deberá realizarse por el servidor público entrante, en un término no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega–recepción, durante dicho plazo el servidor público saliente deberá hacer las aclaraciones y proporcionar la información adicional que le sea requerida”.

“En caso de existir observaciones, el servidor público entrante deberá hacerlo del conocimiento al Órgano de Fiscalización Superior, para que sean aclaradas por el servidor público saliente”.