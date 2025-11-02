OFS alista 16 denuncias por malversación de fondos contra de actuales munícipes

El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) alista la presentación de al menos 16 denuncias por malversación de fondos públicos en contra de autoridades municipales que actualmente se encuentran en funciones, derivado de las cuentas públicas no aprobadas, correspondientes al periodo septiembre-diciembre del año 2024, informó el auditor superior, Arturo Lucio Salas Miguela.

- Anuncio -

Las denuncias, que se presentarán por la vía penal o administrativa, según la gravedad y las evidencias encontradas, responden a irregularidades millonarias detectadas en el manejo de recursos durante los primeros meses de gestión de los actuales ayuntamientos, quienes asumieron funciones el 31 de agosto del año pasado.

De acuerdo con los dictámenes aprobados por el Congreso local, las autoridades que estarían en estas condiciones son aquellas a las que no les fueron validadas sus cuentas públicas de los primeros cuatro meses de sus mandatos.

En esas condiciones estarían las correspondientes a las de Acuamanala de Miguel Hidalgo, que generaron un daño patrimonial por 1 millón 416 mil 194.27 pesos. En la misma condición está las autoridades de Contla de Juan Cuamatzi, con malversación de 4 millones 865 mil 112.53 pesos; El Carmen Tequexquitla con 3 millones 42 mil 159.68 e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros con 2 millones 312 mil 665.73 pesos.

- Advertisement -

A ellos se suman las autoridades de Lázaro Cárdenas por 1 millón 404 mil 830.36 pesos; San Juan Huactzinco, 1 millón 36 mil 63.51; San Pablo del Monte, 4 millones 668 mil 108.53; Santa Apolonia Teacalco, 792 mil 613.67; Santa Cruz Tlaxcala, 2 millones 486 mil 582; Santa Isabel Xiloxoxtla, 1 millón 563 mil 484; Terrenate, 1 millón 401 mil 392; Tetlatlahuca, 2 millones 19 mil 183; Tocatlán, 528 mil 315.93 y Zitlaltépec con pendientes por 2 millones 427 mil 575.83 pesos.

En entrevista, el auditor superior explicó que el OFS ya trabaja en la integración de los expedientes correspondientes a estos casos, con base en los dictámenes remitidos por el Congreso local.

“Una vez que el Congreso hace la dictaminación de las cuentas, nos las remite ya como dictámenes. En estos días estamos integrando los expedientes para, en su momento, presentar las denuncias respectivas. Espero que a finales del año o a principios del próximo podamos estarlas presentando”, señaló.

Salas Miguela precisó que, además de las denuncias contra los actuales ayuntamientos, el órgano fiscalizador también prepara acciones legales derivadas de los ejercicios enero-junio y julio-agosto de 2024, correspondientes a las administraciones municipales que concluyeron su mandato, con lo que el número total de denuncias podría rebasar las 30.

“Hay algunos casos que sí alcanzan niveles importantes (de daño patrimonial). Estamos integrando bien los expedientes, soportando cada uno de ellos y verificando qué tipo de delitos pudieran configurarse, antes de presentar las denuncias”, puntualizó.

- Advertisement -

Respecto al seguimiento de denuncias interpuestas en ejercicios anteriores, el titular del OFS detalló que alrededor de 170 querellas han sido ya turnadas a la Fiscalía Anticorrupción, aunque algunos se mantienen estancados debido a recursos legales promovidos por exfuncionarios.

“Sí, hay varios casos que siguen su curso. Los exfuncionarios tienen sus medios de defensa, impugnaciones o amparos. Eso hace que algunos procedimientos se tarden mucho en concluir”, explicó.

El auditor superior aclaró que, una vez presentadas las denuncias, la investigación y determinación de responsabilidades recaen en la Fiscalía, mientras que el OFS se mantiene atento a los requerimientos y solicitudes de información complementaria, ya que “nuestro compromiso es con la rendición de cuentas. Si hay daño al erario, tenemos la obligación legal y moral de denunciarlo y eso estamos haciendo en todos los casos que se nos mandate”.