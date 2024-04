Ofrece Xóchitl Gálvez apoyo al campo, salud, educación y frenar la delincuencia en Tlaxcala

En Tlaxcala hay que invertir en infraestructura para unir a Apizaco con Huamantla, pero también hay que apoyar al campo, la educación, la salud, frenar la delincuencia, acabar con la trata de personas y de niños que es un tema “súper delicado”, así como frenar a las dinastías y “castas divinas” que se reparten el poder, sostuvo la candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En lo que fue la primera visita de una de las tres personas candidatas a la presidencia de la República en este proceso comicial, la abanderada de la coalición que forman los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) reconoció las bondades de diversos programas del actual gobierno, por lo que reiteró que “se va Morena, pero todo aquello que sirva va a continuar, solo que mejorado”.

Ante más de 2 mil personas que se reunieron en las instalaciones del estado de béisbol Blas Charro Carvajal de la ciudad capital, entre ellos el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva; los dirigentes estatales del PAN, Miriam Martínez Sánchez; del PRD, Patricia Zenteno Hernández y del PRI, Ernesto García Sarmiento, así como los candidatos al Senado y a las diputaciones federales de esta coalición, la abanderada presidencial lamentó que Tlaxcala enfrente diversas problemáticas, las cuales han sido minimizadas por el gobierno, en un estado que “se cae a pedazos”, pero sí privilegia a las dinastías y a lo que llamó las castas divinas.

Xóchitl Gálvez lamentó que Tlaxcala viva una “inseguridad brutal”, por lo que aseguró que con su administración esta condición terminará, pues resolverá temas añejos y arraigados como la trata de personas y “de niños”.

- Advertisement -

“Lo primero que quiero decirles en Tlaxcala es que vamos a resolver de fondo el tema de la inseguridad, se acabaron los abrazos a los delincuentes vamos a aplicar la ley… vamos a apoyar a la gobernadora, porque queremos que Tlaxcala vuelva a ser un estado seguro, aquí hay muchos problemas de trata, hay muchos problemas de trata de niños, es un tema súper delicado que vamos a resolver”, aseveró.

Aunque no ahondó ni detalló cuáles serán los beneficios ni las inversiones, sostuvo que en caso de ganar la presidencia de la República, “habrá mayor inversión. Hoy les voy a ofrecer que tengamos nuevos proyectos para Tlaxcala, que se conecte Apizaco con Huamantla, para mejorar la movilidad, vamos a invertir en Tlaxcala”.

Asimismo, enfatizó que en esta entidad el sector salud está abandonado, por lo que reiteró su anunció de restituir el Seguro Popular, solo que con nuevos apoyos y respaldos financieros para toda la población.

- Advertisement -

“La salud está abandonada, hay que ver lo que pasa en Tlaxcala, en donde no hay medicinas, no hay doctores; el ISSSTE está abandonado, el Seguro Social está abandonado, por eso quiero que sepan que nuestra propuesta es que vamos a tener un nuevo Seguro Popular, que va a tener la tarjeta Mi Salud, que va a hacer un dispositivo inteligente en el que va a tener todo su expediente clínico y si por alguna razón no les dan el medicamento en la clínica que les toca, van ir a la farmacia de la esquina de su casa y les van a entregar su medicamento que lo tendrá que pagar el gobierno”.

De paso, como ocurrió en el pasado debate, en donde criticó el manejo que la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo de la pandemia, criticó que el entonces mandatario priista, hoy empleado de la Lotería Nacional, Marco Antonio Mena Rodríguez, utilizará ivermectina para el tratamiento para enfermos de Covid–19.

“Ella, al igual que aquí en Tlaxcala, con el gobernador morenista Marco Mena, que ahora está la Lotería Nacional, dieron un medicamento a las personas enfermas de Covid que era para los piojos, que no tiene uso para esta enfermedad y se los dieron y mucha gente murió, lo que no tuvo que haber ocurrido”, condenó.

En tanto, reiteró que los programas sociales que impulsa y defiende la actual administración federal no solo van a continuar, sino que van a ser mejorados y ampliados, con otras tres propuestas enfocadas en la inclusión y el bienestar social. Uno de ellos estaría dedicado específicamente a las mujeres, otro destinado a establecer una beca universal para estudiantes y uno más para garantizar el acceso a alimentos básicos para toda la población.

Los dos primeros fueron ampliamente difundidos en su intervención, con la creación de la tarjeta La Mexicana, para atender a mujeres que sufren violencia.

“La señora Sheinbaum quiere que sigan los abrazos a los delincuentes, pero no, nosotros vamos a aplicar la ley. Quien se meta con una mujer, se va a meter conmigo. Que sepan las mujeres que las voy a cuidar, por eso quien viva violencia va a tener una tarjeta que se llama La Mexicana, con la cual las vamos a apoyar para que puedan salir de la violencia con un apoyo mensual de 5 mil pesos, además de otorgarles terapias psicológicas, rehabilitación y capacitación para el trabajo, porque queremos que las mujeres dejen la violencia”, ejemplificó.

También sostuvo que habrá la creación de la Beca Universal para estudiantes desde el nivel básico al medio superior, a fin de impulsar la educación en todos los sectores de la población, tanto en el ámbito privado como público.

“Nosotros estamos proponiendo la Beca Universal para niños de preescolar hasta preparatoria tanto de escuelas públicas como privadas. Este apoyo va a ser para todos los niños que estudian, porque hay papás que hacen el esfuerzo para mandar a los hijos a una escuela privada y no por eso son millonarios, sino para darles mayores herramientas, por eso queremos apoyar”.

La abanderada se comprometió a reestablecer dos rubros del sector educativo y social, como son la operación de las estancias infantiles “para apoyar a madres y padres e impulsar la educación inicial con mejores servicios y alimentación de calidad”, así como el programa de escuelas de tiempo completo “porque la mejor manera de salir de la pobreza no es con asistencia y programas, sino con herramientas para su desarrollo”.

Parte de su encuentro con la militancia de los tres partidos que la apoyan, así como de los llamados Xochilovers, también lo utilizó para refutar o volver a increpar a su adversaria de Morena con temas como las muertes por el derrumbe del Colegio Rébsamen o la línea 12 del Metro, así como los recursos que la familia de ella tienen en paraísos fiscales, entre otros temas.

Además, pidió el respaldo “porque los necesito”, a las militancias del PRI, PRD y desde luego del PAN, así como de todos los sectores de la población, a fin de salir a convencerlos de cara a los comicios del 2 de junio, al reiterar que tiene proyectos y propuestas, y enfatizó que “yo no le voy a echar la culpa a (Felipe) Calderón, a (Enrique) Peña Nieto, ni le voy a echar la culpa a Andrés Manuel (López Obrador), yo voy a asumir mi responsabilidad como próxima presidenta de México para recuperar su seguridad e impulsar el desarrollo de México”, dijo al finalizar este encuentro.