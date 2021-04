Ofrece Viviana Barbosa Bonola ser la gobernadora de las comunidades

Ser la gobernadora de las comunidades y ejercer un proyecto anual en cada localidad para dar solución a los problemas prioritarios, ofreció Viviana Barbosa Bonola al iniciar su campaña como abanderada a la primera magistratura del estado por el partido Fuerza por México.

En un pequeño acto realizado en un espacio abierto en la comunidad de La Trinidad Chimalpa, municipio de Totolac, la tarde de este lunes, la ex delegada de la Secretaría del Trabajo aseveró que hoy “comienza el momento de Tlaxcala, es el tiempo del esplendor, de las y los tlaxcaltecas. Basta de promesas, basta de la compra de votos, basta de amenazas electorales en las que si no se asiste a un mitin está en peligro tu trabajo o tu apoyo social… es tiempo de hacer nuestros sueños, es tiempo de participar y elegir libremente. Hoy estoy aquí, frente a ti, mirándote a los ojos, sin nada que esconder y con mucho que proponer, dispuesta a sumir el principal compromiso de mi campaña que es poner tu voto a trabajar”.

Ante el delegado nacional y el dirigente estatal de Fuerza por México, José Peregrina y Luis Vargas González, respectivamente, así como los candidatos a diputados federales, militantes y simpatizantes, Barbosa Bonola destacó que su campaña inicia en la tierra donde está el linaje del estado de Tlaxcala.

“Entendamos que las y los ciudadanos somos el verdadero gobierno, busco en la comunidad el dinamismo, el activismo, la opinión crítica, la calificación, la productividad, todos trabajando, todos construyendo, todos colaborando en el único proyecto que se llama Tlaxcala”.

Llamó a despertar la conciencia y a entrar en reflexión, “si ustedes ven lo mismo que yo, si escuchan lo mismo que yo, sabrán que estamos viviendo momentos críticos; no hay lugar que transite y me dé cuenta que no funcionan las políticas públicas, quizá porque los gobernantes nos dan alicientes y no nos dan soluciones, no ven, no escuchan, no están cercanos a la gente, no resuelven en consecuencia, parece que les da flojera salir a trabajar, a estar en contacto con la gente, hacer tierra”.

Consideró que muchas veces las verdaderas necesidades tienen soluciones y como pueblo se ponen las personas a trabajar para darle una mejor vida a sus hijos e hijas porque tienen voluntad, capacidad, fuerza, orgullo y ganas de transformar a las comunidades, solo que falta el recurso en efectivo para que sean solucionadas las necesidades.

“Por eso, me comprometo a que en todas las comunidades de Tlaxcala se ejerza un proyecto anual que dé solución a los problemas prioritarios, es decir, seis acciones por cada comunidad durante el sexenio; será mi compromiso con las comunidades, ser la gobernadora más cercana a la gente, a su cultura, a su origen, ser la gobernadora de las comunidades”.

Propuso abatir las desigualdades trabajando con la ejecución de método y no con programas que simplemente siguen empobreciendo a los pueblos y no nos sacan adelante, “parece que siempre nos quieren negar el progreso, creo en Tlaxcala, creo en la fuerza laboral de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, creo en el trabajo comunitario, en el deporte, la cultura y las artes que son la mejor forma de abatir los rezagos de los indicadores sociales que tanto nos duelen como la violencia, la inseguridad, las adicciones, la mala salud, la pobreza y la educación”.

Aseguró que el deporte y la cultura son la forma en que se puede construir transversalmente un Tlaxcala campeón… “vamos a ganar y ganaremos cuando pongamos a todas nuestras infancias y juventudes a caminar, a nuestras mujeres y hombres para que puedan transitar libres y sin miedo en la calle, cuando se dejen de repartir el pastel antes de tiempo porque las y los políticos solo piensan en cómo quedarse en el poder”.

Observó que la Covid–19 evidenció cuánta falta nos hace la salud y la libertad como personas.

Por último, ofreció ser trabajar de manera incansable para que Tlaxcala deje se verse como un estado pequeño y se dejen de dirigir a la entidad con un sentido peyorativo. “Que la justicia social nos alcance para todos, nunca más pobreza, nunca más desigualdad, nunca más justicia lenta, nunca más campos abandonados, nunca más daños ambientales, nunca más temor. ¡Viva la cuna de la nación!