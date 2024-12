Ofrece Sheinbaum apoyo para el cierre de rellenos sanitarios y consolidar el modelo de salud IMSS–Bienestar en Tlaxcala

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció a Tlaxcala el respaldo del gobierno federal para el cierre de rellenos sanitarios, la ejecución de obras viales, la construcción de la Universidad “Rosario Castellanos” y del nuevo Hospital de la Mujer, así como para consolidar el modelo de salud IMSS–Bienestar.

En su primera visita a esta entidad como presidenta de la República, encabezó este domingo el evento “Programas del Bienestar”, en la Unidad Deportiva “El Ranchito” en el municipio de Panotla, donde reafirmó que continuarán estos esquemas que iniciaron en el sexenio pasado.

Acentuó que serán implementados los tres programas nuevos de su administración: Pensión para Mujeres de 60 a 64 años, Beca “Rita Cetina” y Salud Casa por Casa; además, sostuvo que a mediados de 2025 arrancará la edificación de las Farmacias del Bienestar.

En el cierre de sus giras por el país en este 2024, aquí en Tlaxcala, estuvo acompañada de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, así como de integrantes de su gabinete, entre quienes se encontraban la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes y del secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Subrayó que se va a apoyar “en el cierre de los basureros a cielo abierto”, para que junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sean instaladas plantas modernas para el reciclamiento de basura, pues “ya nos pusimos de acuerdo también con la gobernadora”.

Mencionó que también dará su respaldo “con varias obras viales, no se las menciono porque nos estamos poniendo de acuerdo con Lorena para poder saber cuáles son las prioritarias”, aunque adelantó que Cuéllar Cisneros ya presentó algunas de ellas, para iniciarlas el próximo año.

Ratificó que serán construidas dos universidades públicas, una es el campus del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la otra es la Nacional “Rosario Castellanos”, cuya edificación comenzará en 2025.

Sostuvo que la Federación apoyará a Tlaxcala y a la gobernadora, pues “ella nos va a apuntar todo lo necesario y en la medida de los recursos vamos” a ayudar, por lo que también se va fortalecer a las universidades “Benito Juárez”.

Enfatizó que su administración va a consolidar el modelo IMSS–Bienestar, del que esta entidad ya es parte.

“Vamos a resolver algunos problemas y vamos a apoyar; ya nos dijo Lorena, no sé si el próximo año, pero me comprometo aquí, que si no es en 2025, en el que sigue, vamos a construir el Hospital de la Mujer”.

La mandataria de la nación reafirmó que será saneado el río Atoyac–Zahuapan, en la región que abarca a 70 municipios de Tlaxcala y de Puebla, como parte del Plan Nacional Hídrico 2024–2030.

Sheinbaum Pardo aseveró que lo más importante al finalizar este año, “es que no nos alejemos nunca de los principios” ni del movimiento “del que provenimos”, y dejar atrás la visión de privilegios para “seguir construyendo los grandes derechos del pueblo de México”.

Asimismo, puntualizó que en 2025 “vamos por las leyes secundarias” para seguir con la recuperación de lo que los gobiernos neoliberales “nos quitaron”, pues recordó que se rescató a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Lo más importante de la Cuarta Transformación es que se separó el poder económico del poder político, llegaron gobiernos que ya no le sirven a unos cuantos, si no que llegamos gobiernos que gobernamos para el pueblo de México y por el pueblo de México, esa es la esencia”, indicó.

Expuso que este 2024 “ha sido un gran año para nuestro país” y en estos últimos tres meses y medio hubo “cambios muy importantes” en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se recuperó el sentido social y patriótico de esta Carta Magna.

La presidenta recalcó que en 2025, por primera vez, en México serán electos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el pueblo, como resultado de la reforma constitucional al Poder Judicial.

“Eso nos hace ser quizá el país más democrático que haya sobre la faz de la tierra; dicen nuestros adversarios que hay autoritarismo, pues ¡cómo!, si es el pueblo quien decide, la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, y ahora el Poder Judicial va a servir al pueblo de México”, recalcó.

En este evento, las primeras filas fueron ocupadas por personajes políticos, entre ellos la senadora de la República Ana Lilia Rivera Rivera.

La legisladora ocupó un lugar cercano a la familia del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya. Raymundo Vázquez Conchas, diputado federal y cuñado de Cuéllar Cisneros, la saludó con cortesía.

Carlos Augusto Pérez Hernández, exdirigente estatal de Morena, también estuvo en la zona de invitados especiales, lo mismo que funcionarios del primer nivel de gobierno estatal, diputados locales y federales, alcaldes y las hijas de la gobernadora, así como el senador y exgobernador, José Antonio Álvarez Lima, y Sergio González Hernández, extitular de la Secretaría de Gobierno (Segob).

Se tuvo conocimiento, de manera extraoficial, que previo al acto masivo, la presidenta de México visitó las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), donde se encuentra una planta de tratamiento, y también la 23 Zona Militar.

En julio pasado, ya como presidenta electa, acompañó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al acto de Evaluación de Programas y Proyectos de Educación y Deporte, efectuado en la Plaza del Huehue, en Yauhquemehcan.