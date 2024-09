Ofrece IMSS anticonceptivos gratuitos en 16 unidades médicas de Tlaxcala

El coordinador Médico de Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, Arquímedes Díaz Parra destacó la urgencia de prevenir embarazos en adolescentes debido a las consecuencias tanto para las jóvenes como para los bebés.

Según Díaz Parra, la falta de educación sexual y el difícil acceso a métodos anticonceptivos son factores críticos en el aumento de embarazos no planeados en este grupo.

“El embarazo en adolescentes se considera de alto riesgo. Las madres jóvenes enfrentan complicaciones como abortos, partos prematuros y bebés con problemas de desarrollo”, subrayó en entrevista. Asimismo, mencionó que muchos embarazos adolescentes truncan proyectos de vida, generando frustración y limitaciones tanto a nivel personal como laboral para las jóvenes madres.

Ante ello, el IMSS ha implementado varias estrategias para abordar esta problemática, incluyendo la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la cual proporciona orientación y acceso gratuito a métodos anticonceptivos en 16 unidades médicas de Tlaxcala. Resaltó la importancia de que los adolescentes se acerquen a estas clínicas para recibir información y métodos seguros, disponibles para todos, independientemente de su condición de asegurado.

Además, el IMSS ofrece programas de capacitación juvenil, consejería y charlas sobre decisiones asertivas y sexualidad responsable. Entre los métodos anticonceptivos disponibles destacan los condones, píldoras, inyecciones, parches e implantes, todos reversibles y sin costo alguno para los adolescentes que deseen prevenir un embarazo no deseado.

Díaz Parra también enfatizó el rol de las familias en la prevención de embarazos adolescentes, señalando que la falta de comunicación en el hogar sobre temas de sexualidad contribuye al problema. “Muchos jóvenes buscan afecto fuera de casa, lo que puede llevar a decisiones precipitadas. La violencia sexual y la baja autoestima también son factores que aumentan el riesgo de embarazos no deseados,” explicó. Por ello, subrayó la importancia de fomentar un ambiente de confianza y diálogo entre padres e hijos.

Asimismo, advirtió sobre las secuelas psicológicas y emocionales que puede acarrear un embarazo en adolescentes, tanto para la madre como para el bebé. “La inmadurez emocional y biológica de las madres jóvenes puede dificultar el cuidado adecuado del recién nacido, lo que, combinado con la falta de apoyo de la pareja o familia, agrava aún más la situación”, añadió Díaz Parra, quien destacó la necesidad de un enfoque integral que incluya educación, acceso a anticonceptivos y apoyo emocional.

Por último, hizo énfasis en que empoderar a los jóvenes a tomar decisiones informadas sobre su sexualidad no solo mejora su calidad de vida, sino que también les permite alcanzar sus metas personales y profesionales. Al ofrecer educación sexual adecuada, acceso a métodos anticonceptivos y un entorno de apoyo, se puede construir un futuro más saludable y con mayores oportunidades para las adolescentes, garantizando que su desarrollo no se vea truncado por un embarazo no planeado.