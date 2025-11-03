Lunes, noviembre 3, 2025
Ofrece Desarrollo Humano atención especial a través del “Club–21 Vida Independiente”

La Redacción

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) hace patente su compromiso con la sociedad al ofrecer un servicio gratuito para jóvenes y adultos con síndrome de Down, a través del “Club–21 Vida independiente” de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano (FCDH), a fin de contribuir a mejorar su bienestar general y garantizar su derecho a una vida plena, digna e independiente.

Quienes son partícipes del Club se reúnen todos los viernes de 9 a 13 horas en las instalaciones de la FCDH–UATx, en donde estudiantes de la Licenciatura en Educación Especial, coordinados por Mario Ángel Maniz Limón y Lorena Alonso Rodríguez, desarrollan un trabajo interdisciplinario para evaluar las necesidades de apoyo a partir de las cuales se diseña un plan de intervención que desarrolle su autodeterminación con el propósito de que logren una vida más independiente.

El Club–21 representa una alternativa de atención para la población con síndrome de Down y, al mismo tiempo, se fortalece la formación de los estudiantes de Educación Especial en el desarrollo de prácticas emergentes.

