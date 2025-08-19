Oficializa ITE cancelación de candidatura de juez penal electo por no presentar informe de gastos

El pleno del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) acordó notificar al Congreso del estado la cancelación de la candidatura de Jesús Ruiz Ramírez, electo el pasado 1 de junio como juez en materia penal especializado en justicia para adolescentes en el Distrito Judicial de Sánchez Piedras, con sede en Apizaco.

La medida obedece a la resolución INE/CG985/2025, emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), que sancionó al entonces candidato -así como a otros siete candidatos- por no presentar su informe único de gastos de campaña en los plazos establecidos, incumplimiento que fue considerado de “gravedad suficiente” para anular su registro.

De acuerdo la resolución, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a Ruiz Ramírez la omisión detectada, solicitándole que subsanara los errores y presentara el informe correspondiente antes del 31 de mayo. Sin embargo, pese a la advertencia, el hoy sancionado no cumplió con la obligación legal.

La presidenta de la Comisión Especial del Proceso Electoral Local Extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial, la consejera electoral Yedith Martínez Pinillo recordó que “las personas candidatas tienen la obligación de presentar sus informes únicos de gastos de campaña en los términos y plazos establecidos por el INE, tal y como ocurre en los procesos ordinarios. El incumplimiento afecta directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas”.

En sesión celebrada este martes, el ITE dio puntual cumplimiento a la resolución del INE que, además de Ruiz Ramírez, sancionó a ocho personas en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025. De ellas, dos no fueron asignadas a cargo alguno, cinco integraban listas de sustitutas y solo una –el caso del juez electo en Sánchez Piedras– había obtenido constancia de mayoría.

Martínez Pinillo precisó que, conforme al criterio jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando la persona ganadora no pueda asumir el cargo por existir una barrera legal o material, “deberá ocupar la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos, pues se privilegia la voluntad expresada en las urnas”.

El acuerdo ITE-CG 67/2025, que originalmente otorgó la constancia de mayoría a Ruiz Ramírez, será modificado y notificado al Congreso del estado, a fin de que se contemple la sustitución conforme a lo previsto en los artículos 54, 79 y 97 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.

Antes, en sesión ordinaria, los consejeros aprobaron las ponderaciones que serán aplicadas en las evaluaciones anuales de desempeño de los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) adscritos al organismo, correspondientes al ciclo trianual 2025-2028.

Los consejeros sustentaron su resolución en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. De acuerdo con dichos ordenamientos, corresponde al Consejo General del ITE aprobar las ponderaciones previas a cada ciclo, en cumplimiento a los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las ponderaciones establecidas determinan el valor de cada evaluación anual dentro del periodo de tres años, con base en la carga de trabajo y la relevancia de las funciones que desempeñan las áreas normativas del Instituto. Así, las calificaciones obtenidas por el personal serán integradas en un promedio trianual, con lo que se busca fortalecer la profesionalización y garantizar un desempeño apegado a los principios rectores de la función electoral.