OCPA pide al gobierno estatal evitar que Coordinación de Bienestar Animal sea un “elefante blanco”

El representante del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), Jorge Martínez Castro llamó al gobierno estatal a que el relevo en la Coordinación de Bienestar Animal (CBA) sea una oportunidad real para resolver los pendientes en la materia, pues advierte que sin cambios de fondo, la dependencia puede convertirse en un “elefante blanco”.

Lo anterior derivado de que la titular de la CBA, Stefany Pérez Bustamante resultó electa como jueza de distrito en las pasadas elecciones del Poder Judicial y habrán de nombrar uno nuevo.

El oficio entregado por el OCPA al gobierno estatal señala que, a pesar de que en los últimos tres años se han destinado más de 30 millones de pesos a la Coordinación, “los resultados siguen siendo limitados”.

La organización recordó que desde la creación de la Dirección de Bienestar Animal en 2022, transformada después en Coordinación, se esperaba un cambio sustancial en la atención a los animales de compañía. Sin embargo, asegura que las omisiones han frenado el cumplimiento de la ley.

Entre los puntos pendientes, el Observatorio enlistó la ausencia de reglamentos básicos como el de la Ley de Bienestar Animal, el del Consejo Consultivo Estatal y el propio Reglamento Interno de la CBA. También, señaló la carencia de manuales de organización, un programa de medicina veterinaria preventiva y un plan de contingencia para riesgos sanitarios.

“De acuerdo con información oficial, varias de estas omisiones se atribuyen de origen a la persona que ha encabezado la Coordinación desde 2022”, se lee en el documento.

Otro aspecto destacado por el OCPA es que la problemática de los animales en situación de calle no ha disminuido. Al contrario, afirma que la percepción ciudadana ha crecido. Aunado a ello, las campañas de adopción, esterilización y tenencia responsable han tenido un alcance reducido en comparación con el presupuesto ejercido.

Según el OCPA, en materia de esterilización, la CBA participó en menos del 11 por ciento de los procedimientos financiados por el gobierno estatal, mientras que en dos años solo se registraron 125 adopciones. Para el Observatorio, estas cifras son insuficientes para justificar el gasto.

El organismo también señaló que el convenio firmado con la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) para fomentar la tenencia responsable quedó en lo simbólico, pues “no alcanzó ni al 5 por ciento de la matrícula escolar entre 2023 y 2024”.

Ante este panorama, la agrupación advirtió que “la Coordinación de Bienestar Animal corre el riesgo de considerarse un ‘elefante blanco’, es decir, una institución ineficaz y sin trascendencia más allá del actual sexenio”.

Además, pidió que los apoyos a rescatistas y organizaciones se entreguen bajo criterios transparentes, similares a los programas sociales, con el fin de evitar discrecionalidad y posibles conflictos de interés. “Debe prevenirse que estos recursos terminen beneficiando a funcionarios públicos con vínculos en asociaciones de protección animal”, alertó.

Finalmente, el OCPA solicitó que el relevo de titular en la Coordinación sea un punto de partida para fortalecer la institución y garantizar que trascienda más allá de la actual administración. “Mi mayor deseo es que esta institución no llegue a considerarse un ‘elefante blanco’ que pueda desaparecer con el cambio de administración estatal”, concluyó el representante del Observatorio.

