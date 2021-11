Se han detectado ocho tomas clandestinas en ductos de gas en Calpulalpan en los últimos meses: Peña Nájera

De agosto a la fecha, elementos de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la policía municipal de Calpulalpan han detectado y clausurado alrededor de ocho tomas clandestinas en ductos de gas, reveló el edil Edgar Peña Nájera.

Advirtió que el huachigas ha aumentado en la Comuna al grado de convertirse en uno de los principales delitos que se cometen, además del robo a casa-habitación, por lo que su administración se ha abocado a reforzar sus cuerpos de seguridad pública para hacer frente a estas prácticas.

De acuerdo con Peña Nájera, la toma clandestina en ductos de gas siempre ha existido, sin embargo, no se visualizaba porque no había un combate como lo hay ahora con la participación efectivos de la Guardia Nacional y la Sedena, además de los elementos de Seguridad Pública municipal.

“Los principales delitos son robo a casa-habitación y el huachigas, que desafortunadamente se presenta, pero ya también se está actuando con la Guardia Nacional y la Sedena y se detectan más tomas, por eso ya se está visualizando y se escucha, antes no porque, podría decirse, había colusión”, expuso el edil de Calpulalpan.

El edil estimó que entre agosto y lo que va de este mes se han detectado ocho tomas clandestinas de huachigas en todo el territorio municipal, el cual consideró es una zona de riesgo por los ductos de gas que lo atraviesan, “y lamentablemente la población no toma conciencia del riesgo y la afectación a terceros. Ojalá no ocurra algo lamentable como el que ocurrió en el estado vecino”.

Por otro lado, Peña Nájera consideró que el tema de la inseguridad preocupa no solo a su administración, sino también a las autoridades de cualquier municipio del estado y del país, así como a la ciudadanía.

En su caso, asentó que desde que tomó el cargo de presidente municipal, el pasado 31 de agosto, se enfocó a atender el tema de la seguridad pública y emitió una convocatoria para el reclutamiento de nuevos elementos policíacos, además de enviar a capacitaciones a los oficiales ya adscritos a la dirección del ramo.

Aceptó que es su responsabilidad como presidente municipal garantizar una policía eficiente y efectiva, “porque a lo mejor ellos tienen la intención, pero a veces la economía no les favorece. Siempre he dicho que el presidente municipal es un amigo, porque tengo conocidos y familiares en diversos lugares que, de cierto modo, siempre se están preocupando por los policías, pues me dicen que es triste verlos en pésimas condiciones”.

Se comprometió a que el próximo año buscará la forma de aumentar el salario de los policías, a fin de que no incurran en conductas irregularidades. “Creo que si están bien pagados no habrá necesidad de la mordida como muchos dicen”.