Ocho empresas pagarán utilidades a mil 545 agremiados del SDU: Eduardo Vázquez

El dirigente del Sindicato Diálogo y Unidad (SDU), Eduardo Vázquez Martínez informó que en ocho empresas donde ya se ha revisado la carátula fiscal de 2019, sí habrá reparto de utilidades en beneficio de mil 545 agremiados a esta organización.

Es de citar que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es una prestación que deben dar las empresas a su personal, aunque si la empresa no obtuvo utilidades en el ejercicio fiscal anterior, no habrá reparto.

Según las leyes del trabajo en México, el reparto de utilidades debe ser entregado a más tardar el 30 de mayo en el caso de los trabajadores que laboran para una persona moral (empresa), mientras que las personas que trabajan para una persona física (patrón), deberán recibir el pago a más tardar el 29 de junio.

Vázquez Martínez enfatizó que la responsabilidad de cuidar los intereses económicos de sus representados es permanente en el Sindicato Diálogo y Unidad, “por eso estamos dando seguimiento al proceso de reparto de utilidades; hasta el día de hoy en ocho empresas que se ha revisado la carátula fiscal, hay beneficio para mil 545 compañeros”.

Por otra parte, informó que de acuerdo con lo que han dicho las autoridades del sector salud en el tema de la emergencia sanitaria por Covid–19, los paros técnicos en las empresas se extenderían hasta el 30 de mayo, aunque “estamos considerando que probablemente a partir del 18 de mayo, si las condiciones lo permiten y si hay la autorización, podrían regresar a trabajar algunos compañeros”.

Recalcó que todo depende de que haya autorización para no tener problemas con las instituciones públicas laborales, pero sobre todo mantener saldo blanco en cuanto a contagio de coronavirus entre los agremiados al SDU.

Sin embargo, observó que de seguir los paros técnicos durante todo mayo se enfrentaría el problema de mantener los altos porcentajes de pago a los agremiados que en abril oscilaron entre el 50 y 80 por ciento.

“Para este mes de mayo será cada vez más difícil mantener porcentajes altos en el salario a los trabajadores, a pesar de la recomendación del gobierno de otorgar salarios íntegros en esta emergencia. Recordemos que al no haber producción, no hay venta y si no hay venta no hay cobranza. La verdad no todas las empresas tienen solidez económica que les permita pagar el salario íntegro”.