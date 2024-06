Ocho consejos municipales seguían sin realizar cómputos por quema de boletas y hechos violentos

Por la quema de boletas y paquetería electoral, por hechos violentos, agresiones a funcionarios electorales, ocho consejos municipales electorales seguían sin poder realizar los cómputos de sus respectivas elecciones; incluso, en las primeras horas de este jueves consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) determinaron cambiar la sede de esa representación del municipio de Huamantla y atraerla a las instalaciones del Consejo General de ese organismo.

La noche del miércoles, los ánimos en diversas demarcaciones se exacerbaron, al grado que los paquetes electorales de los municipios de Axocomanitla e Ixtenco fueron quemados por personas inconformes con los resultados electorales del 2 de junio, con el argumento de que hubo fraude en sus comicios.

Ante ello, el pleno del Consejo General del ITE y las representaciones de los partidos políticos condenaron los hechos de violencia suscitada, por lo que hicieron un nuevo llamaron a la civilidad, pues argumentaron que los inconformes han puesto en riesgo la integridad de los funcionarios electorales.

El presidente del Consejo General del ITE, Emmanuel Ávila González informó que se registraron hechos violentos en las sedes de los consejos municipales electorales de Totolac, Axocomanitla, Ixtenco, Huamantla, Calpulalpan, Chiautempan y Quilehtla, por lo que lamentó la actitud asumida por militantes y simpatizantes de diversas fuerzas políticas.

“Son lamentables las cuentas que han entregado grupos minoritarios que tratan de sabotear el trabajo de los consejos. Hago un llamado a la civilidad, puede cambiar la ley, pero si no cambiamos las actitudes, todos perdemos, nadie gana. Es lamentable la situación que se está viviendo, la cual es atípico, repruebo la falta de civilidad de los ciudadanos al momento en que los resultados no son favorables, es triste y lamentable las cuentas que le damos a la ciudadanía que salió a votar el pasado domingo”, enfatizó.

A ese llamado y exigencia se sumó el consejero Hermenegildo Neria Carreño, quien pidió a los actores políticos y dirigencias partidistas actuar con “madurez política y altura de miras. La ciudadanía ya decidió, la ciudadanía, el pasado 2 de junio, salió a expresar su voto. En ese sentido yo pido que se respete la voluntad ciudadana”.

Sin embargo, la representante de Movimiento Ciudadano, Cintia Ramírez, si bien lamentó los hechos que se han generado, responsabilizó de ello al Consejo General del ITE por la falta de comunicación e información de todos los hechos.

“Lamentamos mucho las condiciones que aquejan al estado, reprobamos los connatos de violencia, pero es consecuencia de una mala comunicación presentada en el Consejo General del ITE, que no da informes sobre los lugares que se presentan estos temas nos enteramos por redes sociales y nuestros representantes”, apuntó.

Por su parte, el representante del PVEM, Jesús Portillo Herrera consideró que los hechos violentos son suscitados por la deficiente capacitación que el ITE dio a los funcionarios de los consejos municipales.

“La falta de capacidad de los consejos generó esta condición, no sé si no hubo recursos para capacitarlos, ustedes debieron darle certeza a la ciudadanía de la legalidad y hay omisión porque el árbitro no da la certeza y no sé qué han hecho para solicitar medidas de seguridad, para que esto no ocurra”, lamentó.

Sin embargo, el presidente del ITE negó tales hecho y reconoció que en los momentos de violencia siempre existió preocupación por la integridad de quienes forman parte de los consejos electorales, por lo que fue solicitada la presencia de seguridad pública, de la Guardia Nacional y de la Marina para que las inconformidades no pasaran a mayores.

Pese a ello, dijo que a la medianoche de este miércoles ni siquiera habían podido sesionar los consejos municipales de Huamantla y de Calpulalpan para realizar los cómputos respectivos y entregar las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras.

Quienes sí pudieron llevar a cabo los cómputos fueron los consejos municipales electorales de Apetatitlán, Españita, Xaltocan, Muñoz de Domingo Arenas, Xaloztoc, Papalotla, Santa Apolonia Teacalco, Tetlanohcan, Texoloc, Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, Benito Juárez, San José Teacalco, Cuaxomulco y Tocatlán. Además de Zacatelco respecto a la elección de diputados, por lo cual los paquetes electorales ya se encontraban en la sede del ITE, en San Miguel Contla.

También se pudieron realizar los cómputos de Nanacamilpa, Zacualpan, Huactzinco, Tzompatepec, Nopalucan, Panotla y Zitlaltépec, aunque los paquetes no habían llegado aún a la sede del organismo electoral.