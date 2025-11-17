Ocho Comunas mantienen diferencias por la entrega de cuentas públicas

Al menos ocho municipios mantienen sus diferencias al interior de sus cabildos, pues síndicos o hasta tesoreros han dejado de firmar la cuenta pública del trimestre julio-septiembre de este año, por lo que se deben investigar los motivos de esa omisión, informó el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Bladimir Zainos Flores.

En entrevista, explicó que en el caso de los municipios de Ayometla, Españita, Apizaco, Xicohtzinco, Tlaxco y San José Teacalco, los alcaldes entregaron los estados financieros sin la firma de los representantes legales de los ayuntamientos, mientras que las Comunas de Santa Cruz Tlaxcala y Papalotla las cuentas públicas fueron firmadas de forma parcial por el síndico y tesorera.

Debido a que Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en su artículo 45 establece que el síndico es el representante legal del Ayuntamiento y tiene entre sus atribuciones la fiscalización de los recursos, la supervisión del patrimonio municipal y la firma de los estados financieros, Zainos Flores exhortó a los alcaldes y síndicos a privilegiar el diálogo para cumplir con la entrega de cuentas públicas.

“Tenemos que hacer la invitación a que síndico y presidente municipal se pongan de acuerdo para esa responsabilidad que tiene y también, pues de forma personal yo lo veo así, si en algún momento los síndicos detectan algo por lo cual no firman la cuenta pública, pues tienen que reportarlo al Órgano de Fiscalización para dar cuenta al Congreso de por qué no firman la cuenta pública”.

Y ante la reiterada omisión de la firma de los síndicos de los municipios de Xicohtzinco, Tlaxco, San José Teacalco y Ayometla, el diputado local pidió a los funcionarios manifiesten el motivo de esa omisión, porque “habría que poner atención qué está pasando en esos municipios, nosotros como Congreso les tenemos que recibir, aunque no venga firmada la cuenta pública, pero yo creo que eso servirá como un antecedente al Órgano de Fiscalización para hacer en algún momento el análisis de sus cuentas públicas”.

Cuestionado sobre la iniciativa que se presentó en la pasada legislatura para que los síndicos dejen de tener responsabilidad solidaria en la firma de las cuentas públicas de sus respectivas Comunas, Zainos Flores dijo que hasta el momento “no hay nada concreto, pero deben de tener cierta responsabilidad. No solamente es negarse a firmar la cuenta pública, tienen que poner los argumentos de por qué no firman la cuenta pública o que es lo que ellos ven o detectan para no firmarla”.