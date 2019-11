Obstaculizan municipios seguimiento a la recomendación de la CNDH en caso Atoyac

A más de dos años de haber sido emitida, la recomendación 10/2017 por la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan no ha tenido seguimiento, porque aún no ha sido firmado el convenio de coordinación interinstitucional y cooperación técnica, debido a que dos municipios de Tlaxcala y uno de Puebla todavía no han dado el visto, informó el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Miguel Ángel Martínez Cordero.

Con base en dicha recomendación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con fecha 21 de marzo de 2017, en un plazo de seis meses contado a partir de la aceptación de esta, sería celebrado ese acuerdo, a fin de elaborar e implementar un Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento.

El convenio tendrá que ser signado entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Conagua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala.

Además, los municipios colindantes con el Río Atoyac y Xochiac y sus afluentes: Texmelucan y Huejotzingo, Puebla, y Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla, Tlaxcala; las empresas que descargan aguas residuales en esos cuerpos de agua o en redes de alcantarillado, así como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que lo deseen.

Pero Martínez Cordero aseveró que en Conagua “tenemos una gran responsabilidad en darle seguimiento a dicho instrumento, lo que queda pendiente, que aún no hemos podido destrabar, es la firma de convenio entre los distintos órdenes de gobierno y algunas organizaciones de la sociedad civil”.

Actualmente, un municipio del estado de Puebla y dos de Tlaxcala “no han dado su visto bueno”, en cuanto lo hagan se procederá a la firma y se dará seguimiento conjunto (a las más de 100 recomendaciones), ya que en este momento cada una de las dependencias involucradas reporta acciones por separado, anotó.

Se desconoce –añadió- cuáles son esos municipios así como las razones por las que no han cumplido con este paso; por otra parte, la Conagua invita a las OSC interesadas en el tema, a participar con las instituciones.

Resaltó que la firma “es determinante para dar cumplimiento a la recomendación”, pero añadió que independiente a ello, hay varios grupos de trabajo para el saneamiento de la cuenca Atoyac, los cuales han realizado labores desde hace varios años, incluso antes de que la CNDH emitiera su encomienda.

Mientras tanto, Conagua realiza inspecciones, pues “nosotros hemos estado trabajando con los municipios que han solicitado apoyo para el saneamiento y reforzamiento de la dotación de agua potable en la zona”, añadió.

A nivel nacional las oficinas centrales de Conagua son las que conducen esta gestión y la invitación a las partes involucradas para obtener el visto bueno. Este acuerdo es totalmente diferente al que han signado recientemente los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, especificó el funcionario federal.

SOLO OPERAN ENTRE 20 Y 25 PLANTAS DE TRATAMIENTO

En tanto, reconoció que la situación de plantas de tratamiento de aguas residuales en Tlaxcala “no es muy alentadora” y estimó que de las más de 100 existentes, solo entre 20 y 25 se encuentran en funciones. Anotó que la operación de estos sistemas es una responsabilidad de los ayuntamientos y que las que tienen condiciones mejores son las que se encuentran a cargo del estado.

Agregó que se realiza un inventario del número de plantas y que al mismo tiempo se han recibido solicitudes de municipios para reingeniería y otras para la construcción de nuevas, pero no han definido bien su necesidad. “Requieren mejor planeación” y enfrentar retos, como el vandalismo. No las abandonen”, sugirió.