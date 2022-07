Observatorio Turístico no ha de dejado de funcionar: Secture

La titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), Josefina Rodríguez Zamora informó que el Observatorio Turístico de Tlaxcala no ha dejado de funcionar, pues se actualiza de manera trimestral. Aunado a ello, mencionó que se está en la tercera etapa para sea inscrito ante la Organización Mundial de Turismo (OMT).

En entrevista, refirió que la semana antepasada de realizó un taller con la participación de 57 prestadores de servicios turísticos, entre hoteleros, restauranteros, universidades y autoridades de medio ambiente.

Rodríguez Zamora destacó que el Observatorio Turístico de Tlaxcala, si queda inscrito ante la OMT, será el segundo a nivel nacional y el número 32 a nivel mundial, “vamos avanzando muy bien. Están en el proceso de la creación, en donde justamente hay que trabajar mucho, como es sustentable, ya va a haber indicadores en el tema de medio ambiente. En eso se está trabajando directamente con la secretaría del ramo”.

Indicó que el portal se sigue alimentado cada trimestre, no ha dejado de funcionar, la plataforma sigue y lo que se ha hecho es tener el dominio del gobierno del estado, porque no se tenía uno, “hoy lo que se ha hecho es el sitio en el tema tecnológico que permite que podamos alimentarlo, porque incluso no se podía alimentar en los primeros 100 días de gobierno porque ni siquiera se tenían las contraseñas, hoy ya se tienen porque ya es de nosotros y ya la base tecnológica, ahí no soy experta, pero ya es de nosotros el software y ya se está reestructurando”.

En septiembre se termina la fase cuatro que es la más importante del diseño de los nuevos indicadores y a partir de ahí ya se verán diferentes rubros y no solo la afluencia turística y derrama económica, sino se verá la intención del turista para viajar a Tlaxcala, el tema de medio ambiente, o sea, se va a nutrir de otros indicadores.

El observatorio se puede consultar en el sitio tlaxcalsiexiste.com.mx, donde aparece el vínculo.