Obras de saneamiento del Atoyac-Zahuapan no cobran sentido si la ciudadanía sigue siendo la principal causa de contaminación: Conagua

Las obras de saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan “no cobran sentido si al día siguiente la ciudadanía sigue siendo partícipe y la principal causa de la contaminación”, aseveró Giovanny Melgar Sánchez, director de coordinación y seguimiento de relaciones interinstitucionales y asuntos internacionales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este pronunciamiento fue realizado en el taller de sensibilización para la actividad “Murales del Agua”, entre la Conagua, la empresa Comex, la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS) y el municipio de Tlaxcala, en la Casa de Cultura “José Guridi y Alcocer”.

Pedro Misael Albornoz Góngora, director local de Conagua, refirió que el plan integral de restauración de la Cuenca del Altoyac, que es parte del compromiso 92 de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “no se trata solamente de colocar drenajes y hacer plantas de tratamiento, sino también de hacer consciencia” a través de la educación y la cultura.

Agregó que hay “grandes problemas” a resolver en torno a este recurso natural y subrayó que el río Atoyac es un ser vivo que debe ser alimentado “de cosas buenas” y cuidado de las aguas residuales para que no lo afecten.

Al respecto, lamentó que hay “muchas casas nuevas que no tienen viabilidad de servicios públicos municipales, y aún así voy (en referencia a la ciudadanía) con el presidente de comunidad a que me firme un papel y construya mi casa”, sin ningún sistema de saneamiento, solamente con la colocación de un tubo depositado en un canal “que va a llegar al camino y al paso de nuestros hijos cuando vayan a la escuela”.

Por esta razón, reiteró el exhorto a todos los sectores a ser conscientes de apoyar y vigilar, particularmente en el tema de descargas, ya que en las de tipo industrial hay problemas.

“Sean como ciudadanos nuestros ojos, apoyen y denuncien a través del municipio y del estado para frenar que estas actividades” generen problemas y enfermedades, instó.

Por su parte, Javier Israel Tobón, titular de la CEAS, mencionó que en los murales se plasmará la historia sobre el agua en la regón de la capital del estado y el río Zahuapan, sobre todo en los últimos meses en los que se han registrado inundaciones por la lluvias intensas.

Recalcó que la intención es que este proyecto de saneamiento “vaya acompañado de la comunidad” para vigilar, pues destacó que se han realizado varias jornadas de limpieza en las que se han recolectado más de dos mil 500 llantas en el río.

Insistió que las acciones a favor de la cuenca no solamente deben ser tarea de los gobiernos sino también de la comunidad, para que los desechos no sean depositados nuevamente en el cauce.

En su turno, Giovanny Melgar Sánchez, de la dirección general de Conagua, recordó que este proyecto con Comex surge del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua, signado por Sheinbaum Pardo el año pasado, por lo que está por cumplirse el primer aniversario.

Mencionó que en el estado de Tlaxcala se han obtenido “grandes resultados” con empresas firmantes de dicho acuerdo para saber qué acciones implementan a favor de la sociedad y del agua; de ahí que Comex se sumó a este plan para paritipar en el compromiso número 10 de cultura con el tema “murales del agua”.

Reconoció que hay interés tanto del gobierno del estado de Tlaxcala como de Puebla y de sus respectivos municipios, en lograr la recuperación del Atoyac.

Anotó que en esta entidad serán tres municipios beneficiados con murales: Tlaxcala, Apizaco y Tlaxco, los cuales serán intervenidos por los jóvenes artistas Héctor Valencia Huesca, Carmen Margarita Alvarado Muñoz, Valeria Álvarez Espejel, Lizeth García Islas y José Juan Sosa Vargas, quienes plasmarán el sentir de la sociedad y la conscientización sobre el cuidado del agua.

Remarcó que las obras de saneamiento que se ejecutarán en el Atoyac “no cobran sentido si al día siguiente la ciudadanía sigue siendo partícipe y la principal causa de la contaminación de nuestros ríos y nuestros afluentes”.

Asimismo, dijo que estos murales pueden convertirse en espacios de puntos turísticos y en un símbolo vivo de compromiso social y de responsabiidad compartida.

Mientras que Alfonso Sánchez García, alcalde de Tlaxcala capital, acentuó que este municipio ha efectuado jornadas de limpieza en el Zahuapan y de restauración en la laguna de Acuitlapilco, donde se han realizado trabajos de reforestación y donde se observa una recuperación del nivel de agua.

Sin embargo, en materia de conscientización, pidió a la población evitar tirar basura en la vía pública, pues ello genera problemáticas importantes, como inundaciones en el centro de la ciudad, ya que esta se encuentra ubicada en la zona más baja.

Agregó que este lunes su gobierno firmó un convenio con la CEAS y con la Coordinación General de Planeación e Inversión (CGPI), para elaborar el mapa del sistema de distribución de agua potable y alcantarillado, a fin de identificar las descargas irregulares y planear acciones de saneamiento más efectivas.