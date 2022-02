Objeto de conocimiento en Ciencias del Envejecimiento se construye en distintos momentos de la historia de la humanidad y en lugares diferentes. Desde Roma, Cicerón aporta la categoría de Vejez (senectute), los socialistas franceses el concepto de edad y, los norteamericanos el de envejecimiento (Senescencia).

Desde la reflexión filosófica, las preocupaciones económico-sociales y la estructura orgánico funcional se reconoce la mortalidad del ser humano. En cualquier etapa de la vida se muere. Pero, nadie quiere morir a temprana edad. Todos aspiran llegar a viejos (as), pero cuando ya están ahí le reprochan todos sus males.

A viejo/vieja no se llega de repente. Es el resultado del proceso que se vive y tiene características que lo distinguen como ocurre con la infancia. Sin embargo, la primera se ve con optimismo y esperanza, en tanto que la segunda con pesimismo y desesperanza, porque se le ve más cercana a la muerte que a la vida.

- Anuncio -

Las categorías de vejez como etapa del proceso de vida, la edad como referente nominativo y el envejecimiento como proceso de desarrollo, son los cimientos en los que se erige la gerontología, la geriatría y hoy las ciencias del envejecimiento.

Vejez/senectute, la primera categoría.

La primera categoría deriva de la obra “Cato maior de senectute” de Marco Tulio Cicerón. Cuando expresa que: “La vejez está siempre en primer plano. Todos se esfuerzan en alcanzarla y, una vez conseguida, todos la culpan (p.6) … [pero]… La causa de todas estas lamentaciones está en el carácter de cada uno, no en la edad” (p.7).

Cicerón considera que hay cuatro condiciones que determinan que uno ha llegado a esa etapa. La primera porque te aparta de la gestión de todos los negocios. Particularmente de aquellos en los se requieren del vigor y la fuerza, aunque son sustituidos por aquellos en los que se utiliza la mente. “Trabajo que no se realiza con la fuerza, velocidad o con la agilidad de su cuerpo, sino con el conocimiento, la competencia y autoridad” (p. 11)

Segundo por la pérdida de la salud física. La falta de cuidado de sí mismo debilita la salud física, porque no se da uno cuenta que “La vida va transcurriendo sin darse uno cuenta, no se quiebra de repente, la lámpara de la vida se va extinguiendo poco a poco, día y noche “(p.18)

- Anuncio -

Tercero porque te aleja de los placeres. A lo seres humanos se le concede por naturaleza el disfrute de los placeres, pero estos cambian conforme se avanza con la edad, los que están más cerca del cuerpo se alejan para dar paso a la conversación, a la compañía. La “vejez que se encarga de que no gocemos de lo que no nos conviene” (p.19).

Y, cuarto, por la cercanía de la muerte que atormenta y angustia a esa edad. En todas las edades se presenta la muerte y hay más muertos entre los jóvenes que entre los viejos. “Por lo tanto el tiempo que se da a cada uno es para vivirlo, por esto mismo se debe estar contento” (p. 30)

Edad/ la segunda categoría.

Durante la segunda mitad del siglo XIX con el desarrollo de la industrialización y el surgimiento del proletariado como clase social. Inicia el tema de la vejez por la edad, al considerar que en el momento que las personas son retirados del mercado de trabajo se convierten en inválidos por están incapacitados para producir.

La noción de edad, afirma Lenoir (1993) que se expresa en número de años, “es en efecto el producto de una práctica social determinada: medida abstracta cuyo grado de precisión que adopta en algunas sociedades, se explica sobre todo por necesidades de la práctica administrativa” (1993, p. 63)

En 1850 durante los debates sobre la primera caja nacional de pensiones en Francia, Pierre Leroux plantea: “Una vez que se ha hecho proletarios a esta multitud, es decir, personas que no tienen subsistencia por ellos mismos, que no están en posesión de las fuerzas naturales, que están colocados fuera del círculo de la naturaleza, estos hombres ya no pueden servirte para nada: entonces estamos obligados a hacer la pregunta: ¿Qué se debe hacer?” ¿Qué se debe hacer con los ancianos que ya no sirven” (Lenoir, 1979, p.58)

Desde esta perspectiva se considera que los trabajadores que viven de la venta de su fuerza de trabajo, en el momento en que disminuyen sus capacidades para mantener la velocidad y la fuerza que requiere el proceso productivo, se convierten en “desperdicio de la especie humana” (Cheyson, 1911, en Lenoir, 1979, p. 58). Lo que hace que vejez e incapacidad sean transferibles.

Para contener el peligro social de las luchas del proletariado, la burguesía industrial organiza la asistencia social y crea los sistemas de pensiones. El primer sistema de pensiones es aprobado en 1908 y establece la edad como criterio para otorgarla: 55 años. Cuando apenas una cuarta parte de los trabajadores llega a esa edad. La edad se convierte en la categoría nominal para la vejez.

Envejecimiento/Senescencia, la tercera categoría

El médico Elie Metchnikof en The Nature of Man se plantea la siguiente interrogante “¿Cómo podemos transformar una condición fisiológica y normal de la vejez, en la actualidad absolutamente patológica” (Achenbaum, 1995, p.23). Creyó en la posibilidad de que algún día, la ciencia, pudiera aliviar -no erradicar- los estragos de la edad.

Charcot, en 1867, publica la obra Legons cliniques sur les maladies des vieillards et les maladies chroniques en la que muestra la relación entre enfermedad y vejez diferenciando: “(1) las que surgen de cambios fisiológicos generales, (2) las que existen en etapas más tempranas de la vida, pero presentan características especiales y peligros en la vejez, y (3) enfermedades de las que los ancianos parecen inmunes” (Achenbaum, 1995, p. 37)

Siguiendo esta ruta, en los Estados Unidos se estudian “los aspectos patológicos y fisiológicos de la senescencia” (Achenbaum, 1995, p. 39). En 1914 se publica Geriatrics: The Diseases of Old Age and Their Treatment, Including Physiological Old Age, Home and Institutional Care, and Medico Legal Relations de I. Leo Nascher y en 1922 Senescence: The Last Half of Life (1922) de G. Stanley Hall.

Estos tres autores y sus textos privilegian los aspectos biomédicos de la senescencia que la definen a partir de la dualidad: vejez normal y vejez patológica. Esto no hubiera sido posible sin el desarrollo “aunque marginal, de la investigación médica que, al mismo tiempo que constituye la vejez como objeto específico de estudio, contribuye a convertirla en objeto de investigación, en una especialidad médica…. la gerontología (o geriatría, los dos términos se confunden en ese momento) como una disciplina independiente…” (Lenoir, 1979, p. 62)