Objetiva y transparente deberá ser la designación del presidente del ITE: Martínez

La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez demandó al Instituto Nacional Electoral (INE) transparencia y objetividad en el proceso de designación de la persona que ocupará a partir del mes de febrero próximo la presidencia del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Además, demandó garantizar que la definición del nuevo titular del organismo electoral local estará alejada de intereses electorales y afinidades políticas, con la finalidad de que se salvaguarden los principios rectores de la actividad electoral.

Tras darse a conocer la lista de los 12 aspirantes que llegan a la etapa final del proceso de selección y designación del próximo presidente del ITE, entre ellos cuatro mujeres y ocho hombres, la dirigente del albiazul enfatizó que el INE debe garantizar un proceso en el que se transparente el nombramiento.

Abundó que, por ello, el PAN, a través de su dirigencia nacional y su representante ante el Consejo General del INE, será vigilante de que en este proceso no haya omisiones ni dados cargos a favor de ninguno de los aspirantes.

“Es importante estar vigilante de que el árbitro electoral sea garante de respetar el proceso, ya que no podemos olvidar que en el anterior procedimiento no fueron lo suficientemente cuidadosos y se coló una persona que faltó a la verdad y ese perfil demostró no tener las características necesarias para asumir tan importante cargo para la democracia de Tlaxcala”, apuntó.