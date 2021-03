Nunca más un Tlaxcala callado y sin justicia para mujeres, ofrece Jiménez; se registra ante el ITE

“Nunca más un Tlaxcala callado, un Tlaxcala quieto, sin justicia para ellas”, ofreció Eréndira Jiménez Montiel, tras la solicitud de registro de su candidatura a la gubernatura del estado por Movimiento Ciudadano (MC) ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) la tarde de este domingo.

Previo a la entrega de su petición por escrito a la presidenta del Consejo General del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, la ex funcionaria estatal y federal, ex diputada local y activista feminista y defensora de derechos humanos, aseveró que aportará su mayor esfuerzo a favor de Tlaxcala y de MC.

Poco después de las 13 horas de este domingo formalizó este trámite en las instalaciones del ITE acompañada por la dirigencia nacional y estatal del partido, donde reafirmó su compromiso de participar en el proceso electoral 2020–2021, “buscando siempre el beneficio social por encima de cualquier otro interés”.

Al concluir este acto protocolario, Eréndira Jiménez fue abordada por los medios de comunicación y refirió que la causa social hace diferente a su candidatura de la de otras.

Remarcó las tres líneas de trabajo generales de su propuesta: la primera es derechos iguales para todas y para todos; la segunda es abatir la desigualdad “de una vez y para siempre”, y la tercera es un nuevo pacto federal.

Puntualizó que MC tiene 10 temas específicos con argumento y sustento para ir en un mismo sentido en este proceso electoral.

“Y son derechos humanos, finalmente es exigencia, reapropiarnos de nuestro estado para poder hacer consistentemente que prevalezcan los derechos efectivos y en el que tengamos un estado diferente de las cosas, una circunstancia diferente para las personas”, indicó.

Luego, en un acto realizado en un área anexa al ITE con la militancia y simpatizantes, Jiménez Montiel reiteró que estará a la espera de la resolución de este instituto y confió en que su solicitud será validada.

Anotó que estará acompañada de quienes encabezarán las postulaciones a los otros cargos de elección popular en los distritos electorales y en los ayuntamientos, así como en presidencias de comunidad. “No seremos un equipo pequeño”.

Subrayó que desde MC hace el llamado a todas las mujeres y a todos los hombres de Tlaxcala, pues la convocatoria para integrarse a este proyecto es para la sociedad en su conjunto.

Reiteró que siempre ha estado en un movimiento ciudadano porque desde hace mucho tiempo enarbola causas sociales, como una convicción de vida y posición real de lo que pretende hacer.

“Quiero que Tlaxcala tenga derechos iguales para todas y para todos y que todos y todas tengamos la misma oportunidad”, sin miedo al futuro “porque si estamos juntas y juntos, es nuestro”.

La aspirante a la primera magistratura del estado mencionó a su madre Tita Molina Cabrera y su padre Ernesto Jiménez Rueda, quienes inspiraron en ella el pensamiento que la formó.

A su abuelo Norberto Montiel, su “modelo a seguir; hombre visionario, revolucionario, ético y profesional, y asimismo me he de conducir, con ética y profesionalismo, porque así se hacen las cosas, no pueden ser de manera diferente”.

Recalcó: “La evolución tlaxcalteca será igual para todas y todos o no será, será medioambientalista o no será, será con observación de juventudes o no será, será feminista o no será, será con observación de diversidad sexual y todas las libertades o no será”.

Subrayó que este será un movimiento respetable, responsable, crítico y ganador para el próximo 6 de junio. Bajó del estrado para ondear la bandera de MC junto con las y los asistentes, y luego hizo lo propio con la de la diversidad sexual. Pidió una porra para las mujeres.

Por su parte, Dante Delgado Ranauro, líder nacional de MC, resaltó que en Tlaxcala “vamos a ganar el gobierno del estado” y realzó la trayectoria académica, “emoción” y compromiso de Jiménez Montiel con las causas de la sociedad y los diversos sectores.

La llamó “futura gobernadora”. Además, vaticinó que con “su capacidad y talento” ella ganará los debates públicos que serán celebrados entre candidatas y candidatos a la gubernatura del estado.

Destacó que la participación de mujeres en MC es una obligación estatutaria, pero también lo es la de la sociedad en su conjunto, sin afiliación y sin militancia, pero sí con trayectoria acreditada en el servicio a sus comunidades, “esa es la gran diferencia con los partidos de siempre , que quieren entre los mismos sacar a sus candidatos”.

También asistió a este evento el dirigente estatal, Refugio Rivas Corona y la diputada local, María Isabel Casas Meneses, entre otros.