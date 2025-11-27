NUMET 2025 posiciona a Tlaxcala como referente nacional en innovación educativa

En la clausura del Tercer Congreso del Nuevo Modelo Educativo Tlaxcala (NUMET) Encuentros Regionales 2025, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reconoció a las y los docentes como pilares de la paz y la formación ciudadana, y destacó que Tlaxcala avanza hacia un modelo educativo propio basado en ciencia, humanismo e innovación.

“Agradezco a quienes todos los días ponen su mayor esfuerzo para formar ciudadanos de bien. Ustedes moldean la vida de seres humanos que hacen posible la paz”, señaló.

La mandataria destacó que el legado educativo de su administración quedará marcado por una expansión histórica: nueve nuevas opciones universitarias públicas y gratuitas, 22 nuevos bachilleratos y más de mil 100 escuelas rehabilitadas en todo el estado.

“Todo ese trabajo vale la pena para que nuestras maestras y maestros tengan espacios más dignos donde ejercer su vocación”, sostuvo.

Asimismo, Lorena Cuéllar enfatizó que Tlaxcala apostó por la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes de su política educativa, con una inversión de 28 millones de pesos en investigación y desarrollo entre 2022 y 2025, lo que permitió impulsar 25 proyectos científicos y tecnológicos en coordinación con universidades y centros de innovación nacionales e internacionales.

“Cuando la ciencia se pone al servicio de la gente, en consonancia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, la educación se convierte en un acto de justicia social”, afirmó.

En su intervención, la directora general de Formación Continua de Docentes y Directivos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, Adela Piña Bernal reconoció a Tlaxcala como uno de los estados que más ha impulsado la visión humanista de la Nueva Escuela Mexicana, y subrayó que el NUMET fortalece una educación inclusiva, crítica y profundamente humana.

“Este encuentro reafirma que la Nueva Escuela Mexicana se construye desde ustedes, desde sus experiencias y desde su vocación de servicio”, indicó.

Piña Bernal destacó que la consolidación del nuevo modelo educativo depende del análisis, la reflexión y el intercambio de experiencias entre quienes sostienen el sistema educativo desde las aulas y la gestión académica. En este sentido, celebró las 112 ponencias presentadas por maestras y maestros que, dijo, “son los verdaderos especialistas de la educación”.

Como parte de la clausura del NUMET 2025, la gobernadora Lorena Cuéllar entregó acervos de libros a estudiantes de diferentes escuelas de educación básica de la entidad.

Por su parte, el secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández informó que el NUMET alcanzó una participación sin precedentes, con 20 mil asistentes presenciales, incluidos 3 mil 500 docentes de la región centro, 700 estudiantes de escuelas normales y 800 participantes en la Feria del Libro. Además, se distribuyeron más de 10 mil libros, lo que convierte al congreso en “la mayor movilización educativa en la historia del estado”.

Meneses Hernández sintetizó tres ideas que definieron el espíritu del NUMET: el diálogo entre iguales como eje central; la convicción de que Tlaxcala debe ser protagonista en la producción de pensamiento educativo; y la creación del Sistema Estatal de Investigadoras e Investigadores de Educación Básica y Media Superior, iniciativa que impulsará investigación aplicada y elevará la calidad educativa en la entidad.

En tanto, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz destacó que el NUMET es un modelo disruptivo y transformador que integra la participación social y abre nuevas rutas para la formación académica.

Con la participación de autoridades educativas, investigadoras e investigadores, académicos y miles de docentes, el NUMET 2025 cerró su tercera edición consolidándose como un espacio único de diálogo y construcción colectiva en el país.