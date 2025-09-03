Miércoles, septiembre 3, 2025
Nuevos profesionales en Derecho campus Teacalco concluyen sus estudios en la UATx

La Redacción

La graduación es un acto simbólico a través del cual los estudiantes también adquieren el deber de actuar con responsabilidad y compromiso social, expresó Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a los egresados de la Licenciatura en Derecho de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Teacalco.

En la solemne ceremonia celebrada en el auditorio Anexo a Rectoría, Ortiz presidió la entrega de constancias que acreditan la culminación de su formación en el nivel licenciatura a 16 estudiantes.

Enfatizó que en la Autónoma de Tlaxcala se forman a jóvenes con valores y aptitudes que les permiten solventar problemáticas vinculadas a la defensa y protección de la dignidad de las personas, siendo este el propósito del Derecho, ya que nadie puede ser tratado de manera diferente por su condición, raza o credo, y el oficio de un abogado es proteger a la sociedad a través del Derecho.

A su vez, Ángel Moreno Ramos, director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Teacalco, manifestó que la ceremonia enmarca el compromiso con el proceso formativo de excelencia que distingue a la UATx y exhortó a los nuevos profesionistas a mantenerse actualizados, y con una actitud incluyente y con responsabilidad social.

Por su parte, Ximena Álvarez González, en representación de la generación 2021–2025, agradeció a su alma máter y a sus padres por apoyarles y lograr un peldaño más en su vida académica y profesional, siendo este evento un acto simbólico que patentiza la capacidad que tienen para enfrentar desafíos y avanzar en su autorrealización.

