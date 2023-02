Nueve municipios en omisión; síndicos se niegan a firmar cuenta pública

Nueve de los 60 municipios de la entidad, remitieron al Congreso del estado, para su fiscalización correspondiente, su cuenta pública del último trimestre del ejercicio fiscal 2022, sin cumplir con las disposiciones legales correspondientes, pues éstas carecen de la firma de los representantes legales de esas Comunas.

Eso son los casos de las Comunas de Teolocholco, Tenancingo, Chiautempan, Xaltocan, Santa Cruz Quilehtla, Nativitas, San Francisco Tetlanohcan, Santa Ana Nopalucan y Tlaxco, en los que la comprobación del gasto del periodo octubre-diciembre fue entregada sin el aval de sus respectivos síndicos.

De acuerdo con la legislación local, la cuenta pública se presentará por períodos trimestrales dentro de los 30 días naturales posteriores al período de que se trate. Si el día del vencimiento del plazo señalado, corresponde a un día inhábil, se podrá presentar al día hábil inmediato siguiente. En caso de incumplimiento en la presentación de la cuenta pública, en el plazo a que aluden los párrafos anteriores, el OFS impondrá la multa a los servidores públicos responsables.

De manera específica, prevé que los entes fiscalizables deberán presentar la información contable, presupuestal y programática, mediante los reportes que emite el Sistema de Contabilidad Gubernamental que se apegue a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, excepto la información que no se presente a través del mismo. En el caso de los municipios, la documentación que integra la cuenta pública, deberá ser firmada de manera autógrafa por el presidente municipal, síndico, tesorero municipal y director de obras, este último en lo relativo a obra pública.

En tanto, la Ley Municipal, los síndicos tienen la obligación de analizar, revisar y validar la cuenta pública municipal y vigilar su entrega mensual al Órgano de Fiscalización Superior; para lo cual deberá contar con los recursos técnicos y materiales para su eficaz y puntual cumplimiento, así como dar aviso de irregularidades en el manejo de la Hacienda Pública Municipal y aportar las pruebas que tuviera a su disposición.

Aunado a ello, la misma norma prevé que en el supuesto de que el Síndico no firme la cuenta pública municipal, expresará, en un período no mayor de cinco días, ante el OFS, “el motivo de su omisión, si no lo hace se tendrá por validada para los efectos de ley, y se rendirá aún sin la firma de éste… y se insistirá en el requerimiento para que el Síndico exprese la causa fundada de su omisión apercibido que de no hacerlo será causa de responsabilidad”.

Entre estos municipios omisos persiste la misma negativa de síndicos de firmar la cuenta pública en seis Comunas, pues las correspondientes de los municipios de Nopalucan, Tlaxco, Xaltocan, Natívitas, Tenancingo, Chiautempan del trimestre julio-septiembre del año pasado; en tanto, los estados financieros del municipio de Lázaro Cárdenas no fueron presentados.