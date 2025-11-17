Nuevas industrias deberán contar con su propia planta de tratamiento de agua residual, reafirma CEAS; las existentes contarán con plazo para regularizarse

Las nuevas empresas que se instalen en la entidad tlaxcalteca y que tengan descarga de agua, deberán contar con su propia planta de tratamiento, reafirmó Javier Israel Tobón Solano, titular de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS).

Citó que en el caso de las próximas industrias que quedarán establecidas en el nuevo Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), en el municipio de Huamantla, en la región oriente, deberán cumplir con esta medida para poder funcionar.

El funcionario reiteró que actualmente las tareas están dirigidas hacia las empresas, ya que todas, sin excepción, deben contar con una planta de tratamiento propia, “es -subrayó- sí o sí”.

Agregó que en el transcurso del año 2026, a las compañías que no tengan un sistema de saneamiento se les brindará un plazo para que se adhieran a los programas de auditoría ambiental del gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), o al de la Propaet, que es la dependencia estatal en esta materia.

“Es decir, se les está dando un período; también a las mezclilleras del sur de Tlaxcala o a las textileras. La mayoría ya tienen sus plantas, las que no van a tener un término para hacerlas”, enfatizó.

Sin embargo, advirtió que si a pesar de contar con infraestructura para limpiar el agua residual que generan por su actividad industrial no se apegan a la norma, se procederá a aplicar las sanciones correspondientes, ya que estas medidas son parte del proyecto de saneamiento y rescate del Atoyac-Zahuapan.

Recordó que las empresas grandes nacionales y transnacionales que operan en la entidad, concretamente, en la región de la cuenca del Alto Atiyac, se encuentran reguladas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Remarcó que en su momento, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo señaló que para el saneamiento de este río no solamente se construirán nuevas plantas de tratamiento sino que los recursos que se asignarán para ejecutar este plan integral se aplicarán en diversas acciones.

En su visita al estado, en marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha este plan de rescate, pues, entre otras cosas, el diagnóstico de la Federación arrojó que se habían detectado mil 095 descargas industriales en el río.

En esa ocasión, señaló que las empresas no cumplen con la norma ambiental de no contaminación y tampoco con la de tener plantas de tratamiento, de ahí que su gobierno se acercaría a este sector para atender este punto, porque de continuar en omisión se impondrán sanciones.