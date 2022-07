Nuevas autoridades tienen observaciones por 130.2 mdp del periodo septiembre–diciembre de 2021

Las actuales autoridades municipales y estatales incurrieron en probable daño patrimonial al erario por 130 millones 254 mil 480 pesos, pues el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectó excesos, abusos e incluso uso de factureros o empresas simuladoras a fin de malversar recursos en los últimos cuatro meses del ejercicio fiscal 2021.

Por esos hechos, al menos 11 cuentas públicas de igual número de municipios tendrían que ser reprobadas, siendo el caso más representativo el de Mazatecochco que no ha podido entregar sus estados financieros que amparan la disposición de 13 millones 487 mil 670.94 pesos o en la administración estatal el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado(Cecyte) que tiene observaciones por 17 millones 906 mil 645.70 pesos.

En esta tercera entrega de información y de acuerdo con los informes de resultados de las cuentas públicas del periodo septiembre–diciembre del año 2021, del inicio de mandato de las actuales administraciones, que el OFS entregó a los diputados de la LXIV Legislatura local, se detectaron diversas irregularidades que afectaron el desempeño de las autoridades.

Los municipios, en su mayoría, enfrentan observaciones por irregularidades en la disposición, manejo y comprobación del gasto por 96 millones 493 mil 558.11 pesos.

Por monto, el caso con más observaciones es Mazatecochco que no ha podido comprobar la forma en que gastó los 13 millones 487 mil 670.94 que ejerció de septiembre a diciembre pasado, ello porque no ha entregado ninguna cuenta pública.

“El importe observado como posible afectación a la hacienda pública asciende a 13 millones 487 mil 670.94 pesos y corresponde al total de las ministraciones liberadas, toda vez que el ente fiscalizable no presentó la documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones presupuestarias y contables, debido al conflicto político–social que prevalece en el municipio, por lo que no se pudo verificar si los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos fueron aplicados en cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas aplicables”, refiere el informe del OFS.

A su vez, San Pablo del Monte enfrenta imputaciones por 7 millones 336 mil 891.40 pesos, ya que en el proceso de revisión y fiscalización, a través de las auditorías de cumplimiento financiero y de obra pública, se desprende que realizó gastos pagados sin documentación comprobatoria por 25 mil 520 pesos; pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación por 575 mil 782.34; pago de gastos improcedentes por 824 mil 333.84; gastos en exceso por un millón 246 mil 873.88; pago a empresas con presunta simulación de compra–venta de bienes y/o servicios, conocidas como factureras, por 822 mil 498.56; y deudores diversos por un millón 698 mil 827.79, entre otros.

Las autoridades de Tepeyanco también arrastran una serie de imputaciones por 6 millones 972 mil 96.83 pesos, ya que en lo que va de la presente administración realizaron el pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación por un millón 752 mil 739.20 pesos: pago de gastos improcedentes por un millón 862 mil 806.48 y pago a factureras por 654 mil 384.95 pesos, entre otros, por lo que incumplió con las disposiciones legales.

La administración de Tlaltelulco también tiene imputaciones por excesos, abusos e ilegalidades por un monto de 6 millones 142 mil 647.10 pesos, ya que de septiembre a diciembre del año pasado incurrió en pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación por un millón 787 mil 624.05 pesos; gastos improcedentes por un millón 947 mil 847.98; gastos en exceso por 528 mil 788.84, factureros por 109 mil 287.36 y obligaciones financieras contraídas sin liquidez para pagarlas por 792 mil 768.12 pesos, entre otros.

El gobierno municipal de Contla también inició con imputaciones millonarias por la incorrecta aplicación de los recursos, ello por un monto de 5 millones 406 mil 33.2 pesos, ya que realizó pagos a empresas con presunta simulación de compra–venta de bienes y/o servicios, las llamadas factureras, por 4 millones 713 mil 230.73, así como pagos por conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores a los del mercado por 47 mil 304.76 o volúmenes de obra pagados no ejecutados por 206 mil 314.49, entre otros.

A ellos se suman las administraciones municipales de Tequexquitla que tiene imputaciones por daños al erario por 2 millones 916 mil 488.70 pesos, Lázaro Cárdenas con 2 millones 454 mil 836.10 pesos, Tepetitla con 2 millones 424 mil 743.31 pesos, Tetlatlahuca con 2 millones 310 mil 184.60 pesos, Huactzicno con un millón 784 mil 656.84 pesos y Muñoz de Domingo Arenas con un millón 509 mil 186.63 pesos.

En todos estos casos y de acuerdo con el informe del OFS, no realizaron una gestión razonable de acuerdo con las disposiciones legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y programas aprobados identificados en el contenido del informe del ejercicio fiscal 2021, por el periodo comprendido del 31 de agosto al 31 de diciembre, por lo que deberían ser reprobados.

En tanto, el resto de los municipios, si bien serían aprobados sus estados financieros, arrastran observaciones como son los casos de Calpulalpan con 3 millones 92 mil 488.57 pesos, Apizaco con 2 millones 477 mil 993.89, Tlaxcala con 2 millones 373 mil 978.32, Yauhquemehcan con 2 millones 351 mil 534.58, Huamantla con 2 millones 234 mil 95.26, Ixtacuitla con 2 millones 151 mil 320.37, Texoloc con un millón 886 mil 749.87, Teolocholco con un millón 728 mil 983.98, Chiautempan con un millón 556 mil 944.51 y Panotla con un millón 463 mil 546.02 pesos.

Le siguen Santa Cruz Tlaxcala con un millón 412 mil 935.14 pesos, Santa Apolonia Teacalco con un millón 367 mil 634.61, Zitlaltépec con un millón 242 mil 193.95, Nanacamilpa con un millón 225 mil 149.86, Xaloztoc con un millón 80 mil 848.06, Zacatelco con un millón 48 mil 807.18, Atltzayanca con 986 mil 246.08, Tenancingo con 957 mil 932.81, Xaltocan con 920 mil 848.58, Totolac con 903,555.76, Amaxac con 877 mil 976.28, Tzompantepec con 825 mil 864.93, Papalotla con 717 mil 500.59, Natívitas con 711 mil 939.82, Ixtenco con 692 mil 438.1 y Sanctórum con 689 mil 532.30 pesos.

También están Tetla con 689 mil 244.12, Tetlanohcan con 657 mil 558.67, Terrenate con 557 mil 7.80, Xiloxoxtla con 521 mil 997.76, Ayometla con 520 mil 932.56, Cuapiaxtla con 508 mil 771.90, Hueyotlipan con 487 mil 314.61, Apetatitlán con 459 mil 65.09, Tlaxco con 412 mil 960.97, Quilehtla con 321 mil 914.82, San José Teacalco con 284 mil 473.95, Zacualpan con 252 mil 569.55, Cuaxomulco con 181 mil 543.30, Benito Juárez con 162 mil 142.99, Atlangatepec con 150 mil 195.38, Españita con 124 mil 544.80, Acuamanala con 122 mil 276.02, Axocomanitla con 113 mil 265.30, Xicohtzinco con 97 mil 729.17, Nopalucan con 68 mil 928, Tecopilco con 53 mil 391.16 y Emiliano Zapata con 21 mil 255.12, mientras que en el caso de Tocatlán no se pudo acceder al informe.

En el caso del gobierno estatal que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros, el OFS detectó irregularidades por 33 millones 760 mil 922.07 pesos, siendo el caso del Cecyte el de mayor gravedad, ya que le fueron observados como probable daño patrimonial 17 millones 906 mil 645.70 pesos.

De acuerdo con el informe, dicha dependencia incurrió en gastos pagados sin documentación comprobatoria por 3 millones 117 mil 453.38 pesos; pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación por 638 mil 819.76, pago de gastos improcedentes por 3 millones 528 mil 944.89, pago de gastos en exceso por 516 mil 682.88 y posible simulación de compras con proveedores no localizados, factureros, por 2 millones 769 mil 883.14, entre otros.

Otra dependencia en la que el OFS encontró irregularidades es la Secretaría de Infraestructura (SI) por 8 millones 659 mil 136.55 pesos, ya que en el periodo de septiembre a diciembre de 2021 incurrió en volúmenes de obra pagados no ejecutados por 7 millones 164 mil 804.84 pesos; conceptos de obra pagados no ejecutados por un millón 340 mil 277.99 y obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria de su ejecución por 154 mil 53.72 pesos.

En el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) también fueron detectadas irregularidades en la aplicación de los fondos por 2 millones 884 mil 412.58 pesos, porque existen gastos pagados sin documentación comprobatoria por un millón 702 mil 267.99 pesos; pago de gastos improcedentes por 26 mil 761.49; pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del ente por 211 mil 600.10; y deudores diversos recursos públicos otorgados no comprobados con 943 mil 783 pesos.

Pese a esas millonarias observaciones, el OFS consideró que los recursos fueron aplicados, de manera general, adecuadamente, por lo que serían aprobadas esas cuentas públicas.

Aunado a ello, el ente fiscalizador hizo observaciones por irregularidades detectadas en el gasto del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) por 820 mil 837.09 pesos; Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) por 745 mil 67.48; Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST) por 500 mil 485.36; Secretaría de Educación Pública con 467 mil 421.72; Pensiones Civiles de Tlaxcala con 415 mil 161.28; USET con 318 mil 269.81, Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala con 230 mil 458.77; Sefoa con 142 mil 644.20 e Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad con 129 mil 205.97 pesos.

Le siguen el Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos y/o Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos con 84 mil 785.59; Conalep con 84 mil 206.63; Aguas Residuales con 79 mil 785.49; OPD Salud de Tlaxcala con 76 mil 803.53; ITJ con 69 mil 143.86; DIF con 52 mil 200; Coltlax con 47 mil 94.24; Icatlax con 28 mil 858 y Cossies con 18 mil 298.22 pesos.

En tanto, el resto de las dependencias estatales, como Secretaría de Gobierno; Oficialía Mayor de Gobierno, PGJE, Secretaría de Movilidad, Comisión de Seguridad, Finanzas, Coracyt, Fidecix, Catastro, Induvit, CRI, Centro Cultural La Libertad, Coespo, universidades Politécnicas y Tecnológica de Tlaxcala, no tuvieron un solo peso observado en el gasto ejercido.

Con estos datos, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local iniciarán con el proceso para la elaboración de los dictámenes de cuentas públicas que deberán aprobar a fin de que sean presentados al pleno para su votación correspondiente.