Nueva Ley Federal de Protección al Maíz Nativo abre la puerta a transgénicos, advierte Barrales

La Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo abre la puerta a la siembra de transgénicos en el país así como a las empresas transnacionales para que registren variedades criollas, advirtió Perfecto Barrales Domínguez, presidente estatal del Sistema Producto Amaranto (SPA).

El pasado 13 de abril del presente año fue publicada esta normatividad en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Entre otros objetivos, resalta el de declarar a las actividades de producción, comercialización y consumo de este grano y en diversificación constante, como manifestación cultural.

Sin embargo, Barrales Domínguez señaló que también abre la posibilidad a la siembra de maíces transgénicos, “lo cual es verdaderamente peligroso, pues no la prohíbe; es más las empresas transnacionales, como la Mosanto, Bayer y Syngenta, están bien contentas con esta ley aprobada por el Congreso de la Unión”.

Explicó que en el artículo 12 se establece que serán seleccionadas zonas exclusivas para cultivar maíz criollo, por tanto se entiende que en las que no se realizará esta práctica, podrá sembrarse cualquier cosa, incluidos los materiales genéticamente modificados.

“El maíz se contamina a través del viento, de los pájaros, de los insectos y del transporte, por lo que en unas cuántas generaciones el estado podría tener transgénicos”, dijo.

Reiteró que quizás las y los legisladores saben esto o tal vez no, pues no son productores. Reasltó que “mucho menos la senadora por Tlaxcala Ana Lilia Rivera Rivera y su homóloga Jesusa Rodríguez, a pesar de haber sido las impulsoras de esta ley”.

Barrales Domínguez recalcó que esta es una forma “de segregar, de apartar a nuestro maíz nativo en determinadas regiones; además, esta legislación también le abre la puerta a las patentes”, a través de ese mismo numeral.

Textualmente, el artículo 12 dispone que la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la de Cultura y el Consejo Nacional del Ambiente (Conam), identificarán conjuntamente las áreas geográficas en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción de razas de maíz nativo.

Puntualiza, que esa labor se realizará con base en información de archivos “o en sus bases de datos, incluyendo la que proporcionen, entre otros, productores, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados”.

Asimismo, indica que las secretarías señaladas en este numeral, “establecerán las medidas necesarias para fomentar la sustentabilidad de los sistemas tradicionales de producción de maíz nativo en las áreas geográficas identificadas”.

En función de lo establecido, Perfecto Barrales subrayó que se ha visto obligado a buscar más información al respecto “porque se corre el riesgo de que las aproximadamente 59 razas de maíz nativo, las puedan patentar grandes empresas transnacionales”.

Añadió: “Es un trabajo de alrededor de 10 mil años, de campesinos de muchas generaciones y que ahora ya pueden registrar extranjeros; es un problema muy peligroso, es lo peor que nos puede suceder, perder soberanía alimentaria, nuestros maíces criollos y nuestra cultura”.

Consideró que es “terrible lo que está pasando, no me había dado cuenta hasta que empecé a analizar muy bien la ley”, por lo que anticipó que en días próximos invitará a la senadora Ana Lilia Rivera “a dar una explicación y preguntarle por qué no consultó a los productores y a las zonas indígenas, antes de elaborar y aprobar esta legislación federal”.

Molesto, cuestionó si únicamente se le preguntó a las grandes empresas, “a los grandes intereses, ese es el problema y no se le ha puesto atención, nos agarró distraídos por la pandemia del Covid-19”.

Agregó que no se explica los motivos por los que los legisladores y las legisladoras de la oposición al Partido Morena también aprobaron esta normatividad. “No es posible, ahora ya está peor, se unieron todos en contra de los campesinos”.

Confió en que haya una reforma a este precepto, ya que en este momento no se podría realizar porque el artículo Quinto Transitorio ordena que debe ser pasados 365 días a los de su expedición. Aunque en un año pueden suceder muchas cosas, “por lo que es necesario exigir la protección” de este cultivo.

También comentó que desde hace 10 años trabaja en la obtención de una nueva variedad del maíz morado, pues no es una tarea sencilla, por eso consideró que todo un proceso milenario no puede echarse por la borda con esta ley.

El presidente del SPA, quien trabaja en un proyecto para elaborar una bebida nutrimental a base de maíz criollo, amaranto y cacao, expresó su preocupación y comentó que convocará los productores de este grano en diferentes municipios del estado “a alzar la voz” en torno a este asunto.

Afirmó que tiene una amistad con Ana Lilia Rivera y que simpatizó con su candidatura al Senado de la República, “pero –precisó- yo soy más amigo de la verdad que de los amigos, y en esto está en juego la soberanía alimentaria de México”.

Finalemente, Perfecto Barrales Domínguez alertó que hay otro tema al que se debe poner atención, pues un diputado federal del Partido Morena “ya promueve la Ley Federal de Variedades Vegetales, en la que se permitiría patentar las semillas, ‘patentar la vida’, no es posible esto, así lo sugiere la iniciativa”.