Martes, octubre 28, 2025
NoticiasEstado

Nueva Ciudad de la Juventud se realizará con criterios de sustentabilidad y medidas ambientales

La Redacción

La realización de la nueva Ciudad de la Juventud, en el Parque de la Juventud, ubicado en la ciudad de Tlaxcala, cuenta con criterios de sustentabilidad y medidas ambientales.

Las autoridades ambientales correspondientes se encuentran evaluando la salud de los ejemplares, debido a que algunos están enfermos o representan un riesgo para los usuarios, lo cual únicamente significará podas en algunos casos. Varios ejemplares presentan condiciones fitosanitarias severas, lo que ha afectado significativamente su desarrollo y representa un riesgo de contagio al resto de los árboles colindantes.

Por ello, la intervención no representará una afectación ambiental significativa. Por el contrario, esta acción contribuirá a evitar la propagación de enfermedades o plagas hacia los árboles sanos presentes en la zona, como parte de las medidas de impacto ambiental.

Entre las especies que se prevé incorporar en el programa de remediación ambiental se encuentran encinos siempre verdes, acacias negras y verdes, magnolias, sauces llorones y grevilleas.

El compromiso con la población beneficiaria es brindarles un espacio moderno, verde y sustentable, que contribuya a preservar el equilibrio ecológico en la capital, por lo cual, la nueva Ciudad de la Juventud se llevará a cabo con respeto por la naturaleza para fortalecer la salud, el tejido social y la convivencia comunitaria.

Cabe recordar que el proyecto contempla una superficie total del espacio, que es de 45 mil 294 metros cuadrados de áreas verdes, ciclovías, canchas, zonas infantiles y espacios para descanso.

El gobierno del estado reitera su compromiso con escuchar las inquietudes de la población y de informar de cada etapa del proyecto de manera clara y oportuna.

