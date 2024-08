Notifica gobierno al ITF que XETT Radio Tlaxcala aumenta potencia y normaliza su servicio, con puesta en marcha de nuevo transmisor

El gobierno del estado notificó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre la adquisición del nuevo transmisor de amplitud modulada para XETT Radio Tlaxcala, el cual permite a esta estación alcanzar los parámetros técnicos autorizados de cinco mil wats de potencia y con ello normalizar la prestación de su servicio.

En el acto protocolario del encendido de este equipo, por parte de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la directora de la Coordinación de Cine, Radio y Televisión de Tlaxcala (Coracyt), Angélica Domínguez, aseveró que este es el inicio de la “gran transformación” del sistema estatal de radiodifusión y de XETT a 50 años de su primera transmisión en el año de 1974.

Y es que, en su intervención, Delfino Gabino Nava Atonal, operador de esta radiodifusora desde hace 45 años, realizó una reseña desde la fundación de esta estación por parte de Raúl Romero Rivera pionero, de la radio en el estado, y Alfonso Macías Galaviz.

Sin embargo, resaltó que a partir de la primera década de los años 2000, “los siguientes gobernantes ya no dieron tanta importancia” a los medios estatales de comunicación administrados por la Coracyt “y lamentablemente empezó la decandencia”.

“Se les olvidó” que en varias ocasiones XETT llegó a cubrir con sus ingresos las nóminas de televisión de Tlaxcala, pero que pese a ello, el personal de esta estación dejó de recibir algunas prestaciones, como el reparto de utilidades.

“Pero el olvido más fuerte que considero muy grave, fue el no habernos cambiado de AM (Amplitud Modulada) a FM (Frecuencia Modulada)” y cuando quisieron hacerlo “ya no se pudo”, por falta de interés para mejorar, expuso.

Antes de realizar el encendido del nuevo transmisor de XETT Radio Tlaxcala, frecuencia 1430 AM, la gobernadora remarcó que este es el comienzo de una nueva y mejor etapa con tecnología avanzada en radiodifusión digital para recuperar la cobertura estatal, ahorrar energía eléctrica y mantener preprogramado el funcionamiento constante sin interrupciones.

Dijo que de esta manera, luego de 30 años, se sustituye el equipo que ya no respondía a necesidades de la población ni a las exigencias tecnológicas.

La mandataria recordó que en este año se ha recuperado la concesión de Televisión de Tlaxcala y reiteró que en este año serán invertidos 100 millones de pesos para “poner a la altura” a los medios de comunicación de la Coracyt.

Asimismo, recalcó que está comprometida con mejorar las condiciones laborales del personal. “Denlo por hecho”, afirmó y expresó que inicia una nueva fase “de prosperidad” para del sistema estatal de radiodifusión.

Subrayó que su gobierno impulsa un cambio profundo y contribuye a la generación y difusión de contenidos educativos de valor que favorezcan el bienestar social en todas sus dimensiones.

Acentuó que desde su fundación, XETT ha sido una gran aliada para promover la educación, el desarrollo social y fortalecer la identidad tlaxcalteca.

Apuntó que se le devuelve al pueblo el derecho de contar con una radio fortalecida y que le permita acceder a información valiosa, favoreciendo la cultura social, inclusión y partipación ciudadana.

Mencionó que esta nueva fase favocerá principalmente a la población que habita en las zonas más podres de la entidad y donde la radio pública es la única opción que posee para acceder a información prioritaria, educación, entretenimiento, programas y contenidos de valor.

Cuéllar Cinsneros entregó reconocimientos post mortem a Raúl Romero Rivera, a Alfonso Hernández Castillo y a Francisco Luna Morales; asimismo, a Raúl Esparragoza, locutor y defensor de la radiodifusión; a Delfino Gabino Nava y a Adrián Pérez Haro, también locutor.